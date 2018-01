A adoptat 3 copii și i-a lăsat să facă foamea! Poliția a fost alertată când unul a murit. În ce hal a fost găsit de autorități

Nicole Finn, de 43 de ani, nu poate fi numita mama din toate punctele de vedere! Este un om incredibil de rau!

A adoptat 3 copii si i-a lasat sa faca foamea! Femeia fara inima a comis acte de cruzime asupra lor. In momentul in care a observat ca acestia fug din casa pentru a cersi mancare, a baricadat fereastra dormitorului in care cei trei stateau.

Femeia ii tinea pe cei trei copii inchisi in dormitor sau in baie. Nu le dadea sa manance aproape deloc. Ii tinea in conditii inumane. Singura apa pe care ii lasa sa bea era cea din vasul de toaleta, scrie ciao.ro.