A doua cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa trece sub control american: EasyJet a acceptat o ofertă de 6 miliarde de euro

tranzacție care ar retrage de la bursă cea mai mare companie aeriană low-cost din Marea Britanie. FOTO: Hepta

Compania aeriană easyJet a anunțat că intenționează să accepte o ofertă de preluare în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline (6 miliarde de euro) din partea firmei americane de investiții Castlelake, tranzacție care ar retrage de la bursă cea mai mare companie aeriană low-cost din Marea Britanie și a doua din Europa, potrivit The Guardian.

Cele două companii au anunțat duminică seară că au ajuns la un acord de principiu și au solicitat prelungirea termenului-limită pentru finalizarea oficială a tranzacției. Acordul a fost obținut după mai multe săptămâni de negocieri și după respingerea mai multor oferte.

Compania aeriană, inclusă în indicele FTSE 250 al companiilor britanice de dimensiuni medii, a precizat că este dispusă să accepte o ofertă de 6,90 lire pe acțiune. Dacă tranzacția va fi finalizată, fondatorul easyJet, Stelios Haji-Ioannou, care împreună cu familia sa deține în continuare peste 15% din companie, ar putea încasa aproape 800 de milioane de lire sterline.

Cu doar zece zile înainte, easyJet respinsese o ofertă de 6,50 lire pe acțiune, argumentând că aceasta subevaluează în mod semnificativ compania. Prima ofertă fusese de 5,60 lire pe acțiune.

La închiderea ședinței bursiere de vineri, acțiunile easyJet erau cotate la 5,58 lire, ceea ce evalua compania la aproximativ 4,2 miliarde de lire sterline. Ultima dată când acțiunile au depășit nivelul de 6,90 lire a fost la începutul anului 2022, în timpul pandemiei de coronavirus. Totuși, unii acționari i-au cerut președintelui companiei, fostul director executiv al Royal Bank of Scotland, Stephen Hester, să obțină un preț de peste 7 lire pe acțiune.

EasyJet era considerată vulnerabilă în fața unei preluări în acest an, după ce a emis două avertismente privind profitul în primăvară și pe fondul unui context macroeconomic dificil, generat de creșterea prețului combustibilului provocată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Directorul executiv al companiei, Kenton Jarvis, declara în luna martie că rezervările au scăzut din cauza conflictului.

Compania se confruntă, de asemenea, cu o concurență puternică din partea operatorului irlandez Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, a companiei maghiare Wizz Air și a rivalului britanic Jet2, toate active pe segmentul zborurilor low-cost.

Castlelake, cu sediul în Minneapolis, statul Minnesota, este o firmă americană de investiții de tip private equity, fondată de bancherul american Rory O'Neill. Compania este specializată în finanțări garantate cu active, inclusiv în leasingul de aeronave către companii aeriene.

Unii analiști au sugerat că flota easyJet s-ar integra bine cu activitatea de leasing a Castlelake și că investitorul ar putea separa divizia de vacanțe a companiei, easyJet Holidays. Castlelake a mai avut anterior interese în compania aeriană scandinavă SAS, participație pe care în prezent o vinde către grupul Air France-KLM, după ce o obținuse în urma unei restructurări a datoriilor.

EasyJet, cu sediul central pe aeroportul Luton, la nord de Londra, operează pe 164 de aeroporturi din 38 de țări și are aproximativ 19.000 de angajați. Cele două companii nu au precizat ce planuri are Castlelake pentru personal.

În declarația comună, Castlelake a afirmat că are „un respect deosebit pentru easyJet și angajații săi” și că intenționează „să sprijine creșterea și transformarea viitoare a companiei într-o companie aeriană europeană mai puternică și mai rezilientă, în beneficiul tuturor părților interesate”, dacă tranzacția va fi finalizată.

Castlelake și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru planurile easyJet de a achiziționa aeronave noi pentru modernizarea flotei și reducerea costurilor cu combustibilul.

Firma americană de investiții a indicat anterior că va înființa o societate holding europeană controlată de cetățeni ai Uniunii Europene, pentru a respecta restricțiile UE privind proprietatea companiilor aeriene. Printre directorii desemnați în ofertele anterioare se numără Peter Bellew, fost director executiv al Malaysia Airlines și fost director operațional la easyJet, Riyadh Air și Ryanair, precum și Mark Breen, director executiv al companiei Oneiros Aerospace din Dublin și fost director operațional la Oman Air.

La ofertele anterioare a participat și investitorul canadiano-american Brookfield Asset Management.

Banca de investiții Evercore a consiliat easyJet în timpul negocierilor, iar Goldman Sachs a oferit consultanță Castlelake.

Castlelake are termen până la ora 17:00, pe 3 august, pentru a depune o ofertă fermă sau pentru a renunța la tranzacție.