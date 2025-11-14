A fost găsit azbest în nisipul din grădinițe și școli. Două țări au închis zeci de unități de învățământ. Legătura cu China

2 minute de citit Publicat la 18:52 14 Noi 2025 Modificat la 18:52 14 Noi 2025

Nisipul cu azbest a fost depistat în școlile din Australia și Noua Zeelandă. Sursă: captură video 7News Melbourne via X

Zeci de școli și grădinițe au fost închise complet sau parțial în Australia și Noua Zeelandă după ce în nisipul folosit de copii a fost găsit azbest, un mineral cu risc cancerigen extrem de mare, relatează BBC.

Comisia Australiană pentru Concurență și Consumatori (ACCC) a emis săptămâna aceasta o notă de rechemare pentru produse minerale utilizate în școli și în care a fost detectat azbest tremolit.

Autoritatea australiană de reglementare a estimat că există un risc scăzut ca azbestul să se propage în aer sau să fie suficient de fin pentru a fi inhalat, dar a recunoscut că produsele respective pot rămâne periculoase.

Hundreds of Queensland students may have been exposed to sand, which could have traces of asbestos. At least one school has been forced to close. But, many others have had to quarantine classrooms after a product recall emergency. @annamcgraw_7 pic.twitter.com/4IxN1lZoFD — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) November 14, 2025

Ministerul Afacerilor, Inovării și Ocupării Forței de Muncă din Noua Zeelandă a îndemnat, la rândul său, populația să renunțe să mai utilizeze nisipul cu tremolit și să îl elimine în siguranță, prin intermediul unor profesioniști autorizați.

Vineri, cel puțin 15 școli și șapte grădinițe din regiunea capitalei australiene Canberra au fost închise complet, alte șase fiind închise parțial ca măsură de precauție.

O altă școală ar fi fost închisă în Queensland.

În Noua Zeelandă, Ministerul Educației a anunțat vineri că cinci unități de învățământ preșcolar și două școli se vor închide temporar, în timp ce profesioniștii autorizați se ocupă de "posibila contaminare cu azbest".

Într-o declarație anterioară, un purtător de cuvânt pentru siguranța produselor, Ian Caplin, i-a îndemnat pe cei care au cumpărat nisipul cu azbest să ia măsuri imediat.

"Opriți utilizarea nisipului, izolați-l, păstrați-l într-un loc sigur și solicitați eliminarea lui în siguranță prin intermediul unor profesioniști autorizați", a îndemnat el.

Cum a fost detectat azbestul din nisipul aflat în școli și grădinițe

Potrivit autorităților australiene, azbestul tremolit, un compus natural, a fost detectat la testele de laborator în unele eșantioane de nisip din produsele cu utilizare educațională.

Conform celor constatate, eliberarea de particule de azbest în aer este posibilă atunci când materialul este procesat prin mijloace mecanice, cum ar fi zdrobirea sau pulverizarea.

Azbestul devine periculos atunci când particulele sale sunt inhalate.

Acestea pot deteriora plămânii și provoca boli grave, inclusiv cancer.

Importul sau exportul de azbest sau de bunuri care conțin azbest este interzis atât de legislația australiană și cea neozeelandeză.

China ar fi sursa nisipului cu azbest

Produsele cu nisip, importate din China și vândute pe teritoriul Australiei între 2020 și 2025, sunt disponibile în mai multe lanțuri comerciale, inclusiv în magazinele unuia dintre cei mai populari comercianți cu amănuntul din țară, Officeworks.

Produsele menționate în notificarea de rechemare sunt etichetate drept Kadink Sand (1,3 kg), Educational Colours - Rainbow Sand (1,3 kg) și Creatistics - Coloured Sand (1 kg).

Officeworks a reacționat comunicând că a încetat vânzarea produselor Educational Colours după ce testele au detectat azbestul, potrivit postului de televiziune australian ABC.

La rândul lor, autoritățile neozeelandeze au precizat că este în curs de desfășurare o rechemare voluntară pentru două produse vândute în țară - EC Rainbow Sand (1,3 kg) și Creatistics - Coloured Sand (1 kg).

Responsabilii au subliniat că e vorba de "măsuri de precauție", în paralel cu stabilirea anvergurii riscului reprezentat de produsele potențial contaminate.

Yvette Berry, ministru al educației din Teritoriul capitalei australiene, a declarat că produsele suspecte au fost folosite în unele dintre școli pentru "jocuri, arte și meșteșuguri".

"Închiderea școlilor va permite testarea și remedierea cât mai curând posibil a situației. Înțeleg că această veste ar putea fi supărătoare pentru familii", a adăugat ea.