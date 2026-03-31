"A fost Trump pe deplin informat, de la început, despre riscurile războiului?". Ce dubii are jurnalista Fox News, fidelă preşedintelui

Realizatoare de emisiuni la Fox News și susținătoare fidelă a lui Trump, Laura Ingraham se întreabă dacă președintele a fost pe deplin informat despre planul de război cu Iranul. Ea are dubii că preşedintele SUA ştia de la bun început ce riscuri presupune o astfel de campanie militară, notează The Independent.

Laura Ingraham a pus la îndoială dacă președintele Donald Trump a fost „pe deplin informat despre riscurile” războiului din Iran, deoarece tot mai mulți dintre aliații săi, odinioară loiali, încep să aibă opinii diferite în conflictul care face ravagii în Orientul Mijlociu.

Jurnalista de 62 de ani a obținut mai multe interviuri cu președintele de când s-a întors în funcție - și chiar a numit-o în consiliul de administrație al Centrului Kennedy anul trecut. Dar acum, chiar și gazda Fox News pune la îndoială ce i s-a spus președintelui despre război.

„Cu diferiți lideri la putere, negociatorii iranieni ar putea avea puține cunoștințe despre ce este dispus guvernul lor să cedeze sau chiar pe cine să întrebe exact. Așadar, dacă nu putem ajunge la un fel de acord de pace cu oameni în care nu se poate avea încredere, atunci ce se întâmplă?”, a spus ea în ediţia de luni a emisiunii The Ingraham Angle.

Laura Ingraham a ridicat multe întrebări privind războiul

Realizatoarea TV a explicat că „se pare că SUA va escalada războiul” și a făcut referire la recentele amenințări ale lui Trump la adresa Iranului.

„Acum, știind cât de puțin timp avem și cât de repede poate scăpa de sub control situația, încă avem multe întrebări”, a spus Laura Ingraham. „De exemplu, a fost președintele pe deplin informat despre riscurile tuturor acestor lucruri de la început?”.

Ea a continuat: „Și a fost el capabil să asimileze totul și să înțeleagă complexitatea situației, cât de complexă putea deveni, de fapt, și alte posibilități de victime sau alte pagube, dificultatea de a interacționa cu acești oameni? Sau i s-a spus că totul va fi relativ rapid?”.

Întrebările ei vin în contextul unui raport publicat marți care detalia modul în care riscurile ca războiul să scape de sub control au fost „minimalizate” în fața lui Trump de către secretarul Apărării, Pete Hegseth. „Nimeni din sala din timpul acelei întâlniri critice nu a subliniat riscurile potențiale”, potrivit raportului CNN.

Luni, Trump a scris pe Truth Social că, dacă Teheranul nu va accepta un acord și nu va deschide în curând Strâmtoarea Ormuz, forțele americane „vor încheia frumoasa noastră «ședere» în Iran prin aruncarea în aer și distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a puțurilor de petrol și a insulei Kharg (și, eventual, a tuturor uzinelor de desalinizare!), pe care, în mod intenționat, nu le-am «atins» încă”.

Jurnalsita Fox News este doar cea mai recentă figură MAGA care pare să-și schimbe părerea despre președinte din cauza războiului. În weekend, Politico a raportat o nemulțumire tot mai mare în rândul angajaților Casei Albe, care sunt mai tineri și „mai de dreapta”.

„Sunt foarte frustrați. Nu le-a plăcut războiul de la început și, de când a început, mesajele constant contradictorii transmise de președinte însuși sunt pur și simplu brutale, brutale pentru personal și le fac viața cu adevărat grea”, a declarat pentru publicație o sursă anonimă, familiarizată cu situația.

Resping o operațiune terestră în Iran

Unii legislatori republicani, precum reprezentanta Nancy Mace, și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea pe fondul speculațiilor tot mai mari privind o posibilă operațiune terestră în Iran.

„Tocmai am ieșit de la o ședință de informare a Forțelor Armate ale Camerei Reprezentanților despre Iran. Permiteți-mi să repet: nu voi sprijini trupele pe teren în Iran, cu atât mai mult după această ședință de informare”, a scris Mace pe X săptămâna trecută.

Reprezentantul republican Tim Burchett a declarat pentru NewsNation că nu crede că există „voință pentru un conflict la sol” în rândul parlamentarilor din Congres.

„Știu că mulți republicani nu susțin acest lucru și știu că nu toți democrații îl susțin, așa că cred cu tărie că există loc pentru asta, dar nu cred că acum este momentul”, a spus el duminică.