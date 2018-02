Foto: Pixabay.com

Clipe de cosmar pentru o tanara din Franta. Femeia a dat in judecata un medic chirurg, dupa ce acesta a operat-o.

Timp de cateva zile, ea a indurat dureri de nedescris, iar in cele din urma a eliminat corpurile straine. Femeia a fost operata in aprilie 2017 la o clinica din sudul Frantei. Aceasta nu mai suporta sa aiba menstruatie des, asa ca a decis sa se opereze. Interventia chirurgicala a durat doar cateva ore, iar apoi a fost trimisa acasa.

La scurt timp dupa operatie, femeia de 48 de ani a inceput sa se simta din ce in ce mai rau.

”Simteam tot timpul cum cineva ma injunghie cu un cutit in burta. Am crezut ca asta are legatura cu operatia. Am revenit la spital, insa medicul mi-a spus ca sunt prea slabita si mi-a dat medicamente pentru dureri, fara sa ma consulte”, a marturisit femeia. Dupa 3 zile de dureri groaznice la stomac, am inceput sa am contractii mari, ca intr-un final sa elimin pe vagin o manusa chirurgicala si 5 comprese. Ma simteam ca si cum nasteam”, a povestit socata femeia.

Furioasa peste masura, femeia a mers la clinica unde fusese operata pentru a-si confrunta medicul. Insa reactia acestuia a socat-o. Nu si-a cerut scuze si, mai mult de atat, i-a spus ca sa-i contacteze compania de asigurari, daca are ceva de obiectat, informează ciao.ro.