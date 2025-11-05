A murit cel mai bogat om din Marea Britanie. Cine a fost Gopichand Hinduja și cum a câștigat averea fabuloasă a familiei

2 minute de citit Publicat la 13:01 05 Noi 2025 Modificat la 13:09 05 Noi 2025

Miliardarul Gopichand Hinduja a murit la 85 de ani FOTO: Profimedia Images

Miliardarul Gopichand Hinduja, capul celei mai bogate familii din Marea Britanie, a murit la vârsta de 85 de ani.

Cunoscut sub numele de GP, Gopichand Hinduja și familia lui au câștigat o avere imensă cu conglomeratul indian Hinduja Group, care activează în 11 sectoare de activitate, inclusiv finanțe, media, divertisment și petrol, potrivit BBC.

Grupul de firme are aproximativ 200.000 de angajați în toată lumea.

Familia a transmis într-un comunicat că Gopichand Hinduja „va lăsa un gol imens în inima familiei noastre” și că va fi „pomenit pentru munca sa formidabilă”.

Hinduja a ajutat la transformarea afacerilor modeste cu textile și comerț ale tatălui său într-un conglomerat global și una dintre cele mai mari companii din India.

Lordul Karan Bilimoria, fondatorul Cobra Beer, a spus că GP va fi amintit ca cineva care „personifica” legăturile dintre India și Marea Britanie. „Fie că era vorba de banking, fie de producție, fie de proprietăți, ei puneau mereu Marea Britanie și India împreună.

GP nu a fost doar o personalitate faimoasă și respectată în Marea Britanie și India, ci și un mare susținător al celor două țări ale noastre. Îi vom simți lipsa enorm”.

Hinduja și familia lui au ocupat primul loc în cea mai recentă listă Sunday Times Rich List, cu o avere netă de 35,3 miliarde de lire sterline. Ei s-au clasat, de asemenea, pe locul 11 în lista Forbes a celor mai bogați 100 de oameni de afaceri din India în 2024.

Gopichand Hinduja era al doilea cel mai în vârstă dintre cei patru frați care au controlat afacerea timp de decenii. Cel mai în vârstă dintre cei patru, Srichand, a murit în 2023, la 87 de ani.

Nu se știe cine va prelua acum conducerea conglomeratului. Fratele cel mai tânăr, Ashok, conduce operațiunile sale în India, inclusiv producătorul de camioane Ashok Leyland.

Conglomeratul Hinduja operează în 48 de țări.

Familia deține, de asemenea, proprietăți imobiliare semnificative în Londra, inclusiv o serie de case în zona exclusivistă St James's Park și fostul Birou de Război al lui Winston Churchill din Whitehall, care a fost recent renovat pentru a găzdui un hotel.

Hinduja a stat în mare parte departe de ochii publicului, dar a fost implicat în controversata „afacere Hinduja” din 2001.

Hinduja i-a scris atunci ministrului guvernamental Peter Mandelson despre obținerea cetățeniei britanice de către fratele său Prakash, după ce organizația caritabilă a familiei donase 1 milion de lire sterline pentru Millennium Dome, de care răspundea Mandelson.

Mandelson a demisionat din funcția de ministru în urma acestei povești, dar a fost ulterior exonerat de orice abatere.

Prakash, soția lui, fiul lor și soția acestuia au fost condamnați la închisoare de o instanță elvețiană anul trecut pentru exploatarea personalului domestic în conacul lor din Geneva.

Hinduja i-a lăsat în urmă pe soția lui, Sunita, cei doi fii ai lor, Sanjay și Dheeraj, și fiica lor, Rita.