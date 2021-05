A murit Olympia Dukakis. Marea actriță recompensată cu Oscar avea 89 de ani

„Sora mea iubită, Olympia Dukakis, a murit în această dimineață în New York. După multe luni de probleme de sănătate, și-a găsit acum pacea cu Louis al ei", a scris pe Facebook fratele actriței, Apollo, referindu-se la Louis Zorich, soțul actriței, mort în 2018.

Dukakis, una dintre marile actrițe de la Hollywood de origine greacă, a avut o lungă și distinsă carieră, atât ca actor, cât și ca regizor, conform BBC. În anii '50, a jucat într-o serie de comedii de succes pe ecran.

Olympia Dukakis a fost fiica unor imigranți greci, absolventă a Universității din Boston, unde a studiat și arte.

Olympia a debutat pe Broadway în "The Aspern Papers", în 1962, și a fost remarcată în rolul din "Social Security", din 1986, de către regizorul Norman Jewison, care a distribuit-o în filmul său "Moonstruck", potrivit Cinemagia.

Cu rolul ei din acest film a avut succes și a câștigat Oscarul pentru rol secundar feminin, în 1987 și Globul de Aur. A mai avut roluri notabile în următoarele filme: "Steel Magnolias" - 1989, "The Cemetery Club" - 1993, "Mr. Holland' Opus" - 1995.

La televiziune a evoluat în "Tales of the City", în 1993. A devenit producătoare, regizoare, profesoară, scriitoare.

S-a căsătorit cu Louis Zorich în 1962 și au avut trei copii. Împreună cu soțul ei a deschis "Whole Theatre Company" in Montclair, N.J., în anii 1970, care a rezistat timp de 20 de ani. În 2003, actrița și-a publicat autobiografia "Ask Me Again Tomorrow: A Life in Progress".

