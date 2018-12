Poliția italiană a dezvăluit modul în care un hoț a operat pe aeroportul Fiumicino din Roma.

Un hoț a fost filmat de camerele de supraveghere cum a furat în 10 secunde 8000 de euro de la un alt pasager. Totul s-a întamplat în momentul efectuării controlului de securitate, când pasagerii trebuie să-și pună obiectele de valoare în niște tăvițe, înainte de a trecere prin scannere, potrivit poliției italiene.

Pe imagini se vede cum un pasager pune în tavă două plicuri în care se aflau 8000 de euro. Un alt pasager, în cămașă albă, vede plicurile cu bani și le ia înainte de a-și recupera lucrurile. Proprietarul banilor este filmat apoi cum își caută cu disperare banii. Potrivit presei din peninsulă, hoțul este un cetățean italian, iar victima este un pakistanez, scrie stirileprotv.ro.

Hoțul a ascuns plicurile cu bani într-o toaletă de pe aeroport pentru a-i recupera cu o altă ocazie. A fost însă arestat când s-a întors, iar banii, care urmau să fie folosiți pentru un tratament medical, au fost restituiți proprietarului.

Aeroporto Fiumicino in fila per controlli sicurezza un passeggero ruba buste con dentro denaro,le nasconde in bagno per riprenderle al ritorno, ma viene arrestato da #PoliziaFrontiera mentre sale in aereo

I soldi restituiti al proprietario servivano per cure mediche di un parente pic.twitter.com/0zQGWOUHEz