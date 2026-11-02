„Absolut oribil”: Cel puțin 18 morți în Ucraina, după ce Rusia a lansat 10 bombe de aviație peste o școală din Zaporojie

2 minute de citit Publicat la 20:53 02 Noi 2026 Modificat la 20:54 02 Noi 2026

Volodimir Zelenski spune că școala din regiunea Zaporojie era folosită ca loc de îngrijire a răniților. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 18 persoane au fost ucise luni, după un val de atacuri cu bombe lansate de Rusia asupra unui sat din regiunea Zaporojie, a anunțat luni președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a calificat atacul drept „absolut oribil”.

„Un atac rusesc absolut oribil asupra localității Komîșuvaha, din regiunea Zaporojie. Din această dimineață, așezarea a fost lovită de mai multe ori de bombe de aviație. Atacurile au vizat o școală folosită în scopuri umanitare - aici oamenii primeau îngrijiri medicale. Prima lovitură a fost urmată de un double tap (lovirea suplimentare a țintei - n.r.), cu cel puțin alte 9 bombe, care au țintit în special adăpostul unde se refugiaseră oamenii”, a spus Volodimir Zelenski, într-o postare publicată pe X.

Zelenski a spus că 18 persoane au murit în urma atacurilor și a transmis condoleanțe familiilor și rudelor celor decedați.

Alte cinci persoane au fost rănite în urma bombardamentelor.

„Rușii nu aveau cum să nu știe că, în fiecare săptămână, locuitorii rămași în Komîșuvaha primesc îngrijiri medicale chiar în această locație”, a precizat Zelenski. „Iar asta este încă o dovadă că Rusia nu își dorește o dezescaladare a războiului”, a adăugat președintele ucrainean.

An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid there. After the first aerial bomb strike, there was a double-tap strike with nine more bombs, specifically targeting the shelter where people were taking cover. Tragically, 18 people have already been reported killed. My condolences to their families and loved ones. Five people have been injured. A rescue operation is underway at the site, and the search for people continues. It is extremely difficult. Military forces, first responders, and special services are involved. The Russians could not have been unaware that every week, local residents who had remained in Komyshuvakha received humanitarian aid at that very location. And this is further proof that Russia wants no de-escalation and no real justice. After the humanitarian operation in Oleshky, there was a moment when the next steps could have shown that progress toward peace was possible. With these killings, Russia is sending an entirely opposite signal: Russia is counting on more killings. There must be a response to this – a response from the world. A strong and tough response. A response to Russia. And support for Ukraine. We must protect lives. Thank you to everyone who is helping! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Liderul de la Kiev a menționat că, după încheierea armistițiului umanitar de la Oleșki, din Herson, „a existat un moment în care s-ar fi putut face noi pași în direcția păcii”.

Armistițiul de la Oleșki a oferit primele zile de pace pe frontul ucrainean, în cei aproape 5 ani de război. Se estimează că până la 6.000 de persoane, inclusiv 200 de copii, se aflau încă în Oleșki și în zonele învecinate, dintre care 1.700 chiar în oraș.

Vineri, locuitorii au avut la dispoziție un interval de patru ore pentru a pleca. A fost pus la dispoziție un convoi de 25 de autobuze pentru maximum 750 de persoane, fiind aduse și ambulanțe pentru cei cu mobilitate redusă.

„Cu aceste crime, Rusia trimite un semnal cu totul opus: Rusia contează pe comiterea de noi crime. Trebuie să existe un răspuns la așa ceva, un răspuns din partea lumii întregi. Unul puternic și dur. Un răspuns pentru Rusia. Și ajutor pentru Ucraina. Trebuie să protejăm viețile”, a spus Zelenski.