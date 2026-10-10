„Acest lucru este nemaivăzut și inacceptabi”. Navi Pillay a reacționat cu indignare după sancțiunile SUA împotriva CPI

Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace. Foto: Profimedia Images

Jurista sud-africană Navi Pillay, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2026, a calificat sâmbătă drept „inacceptabile” sancţiunile anunţate vineri de Statele Unite contra Curţii Penale Internaţionale (CPI), transmite AFP, citată de Agerpres.



„Există atât de multe tensiuni şi îngrijorări legate de perenitatea tribunalelor internaţionale, în particular a Curţii Penale Internaţionale de la Haga. Au fost anunţate sancţiuni de către o ţară împotriva judecătorilor, din cauza unor decizii pe care ei le-au luat. Acest lucru este nemaivăzut şi inacceptabil”, a declarat Navi Pillay, care a participat prin videoconferinţă de la Nurnberg (Germania) la un eveniment organizat de Centrul Nobel pentru Pace de la Oslo.



La doar câteva ore după ce Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace, în special pentru munca sa în cadrul CPI, Departamentul de Stat american a anunţat sancţiuni împotriva CPI, declarându-şi voinţa de a „apăra suveranitatea SUA şi pe cetăţenii americani de ameninţarea” acestei instanţe.



Anunţul Statelor Unite a venit în urma unei serii de sancţiuni deja impuse din februarie 2025 împotriva a jumătate dintre cei 18 judecători ai CPI şi a altor oficiali, după ce Curtea de la Haga a emis un mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, un aliat apropiat al SUA.