Acest muncitor de pe șantier a devenit vedetă pe internet. Îl imită la perfecție pe Donald Trump - VIDEO

Un muncitor pe şantier din New York a devenit vedetă pe internet după ce a fost filmat imitându-l la perfecţie pe Donald Trump.

Peste trei milioane de vizualizări a strâns cel mai recent clip al său, pe reţelele sociale.

Bărbatul de 58 de ani a devenit atât de cunoscut încât studiourile Amazon i-au făcut deja o ofertă pentru a juca rolul preşedintelui american într-un show TV.

