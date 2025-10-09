Acordul de pace anunțat de Trump: Israelul refuză să-i elibereze pe patru dintre cei mai sângeroși teroriști palestinieni

Publicat la 11:29 09 Oct 2025

Afișe îndemând la eliberarea lui Marwan Barghouti și Hassan Salameh, condamnați și încarcerați în Israel pentru terorism. Sursă colaj foto: Hepta

Israelul și gruparea Hamas au convenit să pună în aplicare prima fază a planului de pace în 20 de puncte propus de președintele american Donald Trump pentru Gaza, însă înțelegerea va exclude eliberarea unora dintre cei mai sângeroși teroriști palestinieni, anunță Jerusalem Post.

În cadrul altor runde de negocieri indirecte, Hamas a încercat să obțină, fără succes, eliberarea acestora în schimbul ostaticilor israelieni.

Cei patru sunt Marwan Barghouti, Ahmad Sa'adat, Hassan Salameh și Abbas al-Sayed.

Fiecare dintre aceștia execută multiple condamnări pe viață în Israel pentru terorism.

Astfel,

Marwan Barghouti, șeful Fatah Tanzim (foto interior), este închis pentru multiple crime în timpul celei de-a doua Intifade;

Ahmad Sa'adat este secretar general al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei;

Hassan Salameh, membru al Hamas, execută 48 de condamnări pe viață pentru multiple atentate cu bombă;

Abbas al-Sayed a orchestrat atentatul cu bombă din 2002 de la Hotelul Park din Netanya, în care au fost uciși 39 de israelieni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed Al-Ansari, a declarat că ambele părți "au convenit asupra tuturor prevederilor și mecanismelor de punere în aplicare" a primei etape din acordul de pace. Aceasta prevede încetarea luptelor, eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni și extinderea ajutorului umanitar în Gaza.

Mohammad Nazzal, oficial de rang înalt al Hamas a declarat, la rândul său, la postul tv qatariot Al Arabiya că înțelegerile constituie o primă fază ce include declarația de încetare a războiului și începerea schimbului de prizonieri, etapele următoare urmând a fi negociate.

El a afirmat că ajutorul umanitar va intra în Gaza prin cinci puncte de trecere și că au fost stabilite detaliile pentru o retragere etapizată a forțelor IDF.

Într-o declarație oficială, gruparea Hamas a lăudat medierea Qatarului, Egiptului și Turciei și a făcut apel la Donald Trump și la actorii regionali și internaționali să se asigure că Israelul pune în aplicare integral acordul.