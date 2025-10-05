Hamas publică lista cu teroriști condamnați pe viață, pe care-i vrea în schimbul ostaticilor. Nu renunță nici dacă pică planul de pace

1 minut de citit Publicat la 23:42 05 Oct 2025 Modificat la 23:42 05 Oct 2025

Hamas publicat lista cu condamnații palestinieni pe care-i vrea eliberați în schimbul ostaticilor. În imagine: luptători ai grupărilor Jihadul Islamic și Hamas. Sursă foto: Hepta

Postul TV israelian Canal 12 a publicat lista cu cerințele pe care gruparea Hamas le va formula în cadrul discuțiilor de luni, din Egipt. Acestea sunt menite să se concretizeze cu eliberarea tuturor ostaticilor israelieni, în prima fază a planului propus de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza.

Citând surse Hamas, postul israelian notează că între cerințele grupării militante se numără și eliberarea unora dintre cei mai sângeroși teroriști palestinieni, deținuți în Israel.

Canal 12 susține că Hamas va insista pentru eliberarea următorilor condamnați, chiar cu riscul de a compromite șansele planului de pace:

Marwan Barghouti, șeful Fatah Tanzim, închis pentru multiple crime în timpul celei de-a doua Intifade;

Ahmad Sa'adat, secretar general al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei;

Ibrahim Hamed, care execută 45 de condamnări pe viață pentru orchestrarea uciderii a numeroși israelieni în calitate de comandant al Hamas în Cisiordania în timpul celei de-a doua Intifade;

Abbas al-Sayed, care a orchestrat atentatul cu bombă din 2002 de la Hotelul Park din Netanya, în care au fost uciși 39 de israelieni;

Hassan Salameh, membru al Hamas, care execută 48 de condamnări pe viață pentru multiple atentate cu bombă.

Eliberarea acestor teroriști a fost respinsă de Israel în acordurile anterioare.

Potrivit presei israeliene, în închisorile statului evreu sunt în prezent 303 deținuți din motive de securitate care execută pedepse pe viață.

Canalul 12 mai relatează că delegația Hamas, condusă de Khalil al-Hayya, va negocia simultan și cu o echipă a Autorității Palestiniene.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a promis reforme în cadrul organizației sale, inclusiv elaborarea unei constituții temporare în termen de trei luni și alegeri în termen de un an.

Emisarul lui Trump și ginerele președintelui SUA mai așteaptă până miercuri

Reprezentanții delegației israeliene care pleacă luni la negocierile din Egipt sunt adjunctul șefului Shin Bet, al cărui nume nu este publicat de presa de la Ierusalim, generalul-maior în retragere Nitzan Alon, coordonatorul pentru prizonierii de război și persoanele dispărute, Gal Hirsch și consilierul politic al prim-ministrului israelian, Ofir Falik.

Potrivit Ynet, surse familiare cu subiectul au declarat că secretarul israelian pentru afaceri strategice, Ron Dermer, trimisul american Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, nu sunt așteptați să sosească pentru negocierile din Egipt până miercuri.