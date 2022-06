Arnold Schwarzenegger acuză Europa că finanțează războiul Rusiei împotriva Ucrainei: "Avem mâinile pătate de sânge"

Arnold Schwarzenegger a declarat, în cadrul unui discurs la Austrian World Summit, că Rusia a primit de la Europa mult mai mulți bani pentru combustibilul livrat decât a cheltuit pe rachetele lansate împotriva Ucrainei, spunând că Occidentul are "mâinile pătate de sânge".

Actorul susține că există tehnologia pentru a renunța la dependența de combustibilii fosili.

"Suntem cu toții oripilați de imaginile pe care le vedem la știri în fiecare seară. Dar haideți să fim sinceri cu noi înșine. Cele 1.300 de rachete pe care Ruaia le-a lansat asupra orașelor ucrainene în primele două luni de război costă 7,7 miliarde de euro. E mult. Dar, în aceeași perioadă de timp, Europa a trimis în Rusia 44 de miliarde de euro pentru combustibil. Deci, normal, rușii sunt supărați că pierd atât de mulți soldați și echipamente, tancuri, avioane și așa mai departe.

Dar în același timp își spun 'Hei, măcar nu trebuie să plătim pentru acest război. Europenii ne trimit banii. Ei plătesc războiul'. Indiferent cum privim lucrurile, avem mâinile pătate de sânge, pentru că finanțăm războiul. Trebuie să nu ne mai mințim singuri. Avem toată tehnologia necesară pentru a lăsa combustibilii fosili în urmă”, a spus actorul.

