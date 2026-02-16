Actorul Robert Duvall, cunoscut pentru rolurile din "Naşul" sau „Apocalypse Now”, a murit la 95 de ani

Actorul Robert Duvall a murit la 95 de ani. Sursa foto: Hepta

Robert Duvall, câştigător al premiului Oscar, şi care a jucat în filme celebre precum „Nașul” sau „Apocalypse Now” a murit, duminică, la vârsta de 95 de ani, notează CNN.

Actorul s-a stins din viaţă la locuinţa sa din Middleburg, Virginia, potrivit unui comunicat. Familia sa a transmis că nu va avea loc nicio slujbă oficială.

În schimb, „familia îi încurajează pe cei care doresc să-i onoreze memoria să o facă într-un mod care să reflecte viața pe care a trăit-o actorul, vizionând un film grozav, povestind o poveste bună în jurul unei mese cu prietenii sau plimbându-se cu mașina prin mediul rural pentru a aprecia frumusețea lumii”.

Duvall a jucat în mod memorabil rolul consilierului-cheie al familiei Corleone în filmul „Nașul”, câștigând prima dintre cele șapte nominalizări la Premiile Academiei pentru producţia din 1972.

Născut în San Diego, California – tatăl său a fost ofițer de marină de carieră – Duvall a jucat o gamă largă de roluri, de la cowboy la militari.

Duvall a apărut în mai multe piese de teatru înainte de a fi distribuit în versiunea cinematografică a filmului „To Kill a Mockingbird” în rolul mic, dar esențial, al lui Arthur „Boo” Radley în 1962. (Mai târziu, l-a numit pe unul dintre câinii săi „Boo”.)

Duvall a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun actor principal pentru interpretarea unui cântăreț country în filmul din 1983 „Tender Mercies”, în care a cântat și el.