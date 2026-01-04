“Acum este haos total în Venezuela. O să coste vieți americane”, avertizează fostul strateg al lui Barack Obama

Dan Shomon a calificat “o minciună” anunțul lui Trump privind conducerea Venezuelei de către Rubio. FOTO: Hepta

Dan Shomon, fostul șef de campanie a lui Barack Obama, a criticat, duminică, pentru Antena 3 CNN, faptul că Donald Trump nu a anunțat tranziția puterii către liderii opoziției din Venezuela, în urma capturării lui Nicolas Maduro. El a avertizat că va fi necesar ca SUA să desfășoare trupe în Venezuela pentru că răsturnarea regimului de la Caracas ar putea declanșa “haos”:

“În loc să vină la putere liderul opoziției care a câștigat alegerile, în loc să fie el președinte, noi am decis să ocupăm Venezuela, să capturăm această țară. Din punctul meu de vedere, această decizie este foarte proastă. SUA au dovedit că atunci când au încercat să preia cu forța o țară, să răstoarne un regim au creat probleme, haos. Va fi nevoie de desfășurarea de trupe americane acolo. În același timp, noi trebuie să îi ajutăm pe ucraineni și pe restul Europei, unde situația este mult mai gravă și mai serioasă”.

Dan Shomon a calificat “o minciună” anunțul lui Donald Trump privind conducerea Venezuelei de către secretarul de stat american Marco Rubio:

“Este vorba despre foarte multe minciuni, pentru că ceea ce se întâmplă acum nu arată că noi vom conduce țara. Este vorba despre gherilele și armata din această țară. Până nu trimitem trupe americane acolo, și am putea pierde vieți americane, noi nu conducem această țară. Noi nu avem oameni în Venezuela acum. Sunt pe țărm sau de-a lungul coastelor, dar ar trebui să permitem liderului ales în mod democratic să fie președinte”.

Mai mult, potrivit lui Dan Shomon, intervenția americană, fără aprobarea Congresului ar putea crea probleme juridice pentru Administrația Trump:

“Există o lege în SUA care cere ca președintele să obțină aprobarea Congresului pentru a porni un război. Președintele a încălcat această lege. Sunt membri ai Congresului, atât democrați, cât și republicani care vor încerca să aducă în discuție această chestiune spunând că aceasta este o încălcare a legii americane. Noi nu suntem o dictatură, suntem o democrație”.

Probleme legale privind inculparea lui Maduro în SUA

În cursul zilei de luni, Maduro și soția sa vor fi aduși în fața instanței din New York și urmează să fie inculpați oficial, a mai precizat Dan Shomon. Acesta a atras, însă, atenția că există un vid legislativ privind o posibilă condamnare a sa, pentru că procurorii americani nu au probe din Venezuela:

“Un lider străin nu poate fi inculpat sub anumite legi. Nu este clar ce se va întâmpla cu el în tribunal. L-am capturat, a avut legături cu comerțul cu droguri, dar în același timp ar putea exista anumite probleme legale în a-l pune sub inculpare pe el și pe soția sa”.

“Acum este haos total, așa se va întâmpla pe măsură ce trece timpul. SUA nu ar trebui să ocupe nicio țară”, a avertizat Dan Shomon.

El a mai spus faptul că intervenția americană s-a desfășurat fără niciun plan și că Donald Trump a acționat ca un “cowboy”:

“Ar fi trebuit să aranjăm ca liderul opoziției să devină președinte. Dar așa face Trump. El este un politician de tip Cowboy. Vrea să facă lucrurile în modul propriu și nu îi pasă de legi. Dacă ar fi existat un plan, ar fi fost în regulă, pentru că ar fi fost această acțiune militară, ar fi fost instalat un guvern democratic, dar acum este un dezastru. Nu este ceva ce SUA au nevoie, e ceva ce o să coste vieți americane”.

Referindu-se la problemele pe care le-ar putea avea primarul din New York, Zohran Mamdani, după ce l-a criticat pe Trump, Dan Shomon a precizat:

“Trump îl va amenința, acesta este modul în care operează. Este un Guvern care amenință oamenii. L-a amenințat pe Maduro, după care l-a înlăturat de la putere și a schimbat regimul. Va face asta și în Europa? Va amenința oameni în Europa și îi va înlătura de la putere?! Unde se va opri?! Ar trebui să înțelegem că nu suntem jandarmii omenirii”.