Acum ori niciodată. UE și Canada vor să ajungă la un acord, cât timp Trump e ocupat cu alegerile și Marine Le Pen nu e încă la putere

Europenii și canadienii știu că „SUA sunt cu ochii pe ei”. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană și Canada se pregătesc pentru două zile de discuții care ar putea schimba fundamental și definitiv alianța dintre cele două părți. Momentul este propice. Și Ursula von der Leyen și Mark Carney mizează că își pot consolida parteneriatul în timp ce Donald Trump este ocupat cu alegerile pentru Congresul SUA și înainte alegerile europene să dea peste cap calculele politice din prezent, relatează Politico.

Strategia din acest moment este să forțeze un acord cât mai amplu posibil și să spere că Trump este prea ocupat cu campania electorală ca să reacționeze, au declarat patru oficiali UE și doi diplomați canadieni familiarizați cu pregătirile pentru summitul din această săptămână de la Montreal.

Donald Trump, al cărui Partid Republican se luptă să păstreze controlul asupra Congresului, a spus că oferta UE de oferi statutul de membru asociat Canadei este „ridicolă” și a amenințat cu „tarife serioase” dacă cele două părți se apropie prea mult.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, se vor întâlni cu premierul canadian Mark Carney joi pentru două zile de discuții despre comerț, securitate, energie, educație și zona Arctică.

Summitul în sine este „un mesaj foarte puternic”, a spus Mark Camilleri, președintele Canadei și al pentru Comerț și Investiții dintre Canada și UE. „Nu cred că cineva consideră că va fi o întâlnire discretă”, a adăugat el.

Și Canada își dorește acest acord înainte ca politica europeană să se schimbe. Ottawa vrea schimbări la acest parteneriat cu UE care vor rezista și după plecarea lui Trump și a lui Marine Le Pen, al cărei partid, Adunarea Națională, conduce în sondajele din Franța și a criticat acordul comercial dintre UE și Canada, CETA, a declarat un diplomat canadian.

Toți oficialii și diplomații citați în acest articol au făcut declarații sub protecția identității lor, semnalează Politico.

Vor să evite furia lui Trump

Bruxelles-ul și Ottawa încearcă să-și consolideze relațiile, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă în domeniul comerțului și apărării, al implicării internaționale și al legăturilor instituționale, potrivit unui proiect de declarație comună obținut de Politico.

În discursul către Uniune, din luna septembrie, Ursula von der Leyen a atras atenția că o alianță SUA-Canada nu este „îndreptată împotriva nimănui”. Totuși, oficialii admit că relații mai strânse cu Canada ar putea atrage represalii din partea lui Trump.

Von der Leyen, Costa și Carney „sunt pe deplin conștienți că ochii lumii sunt pe ei”, a spus Camilleri.

Europenii și canadienii știu că „SUA sunt cu ochii pe ei”, a declarat un oficial european de rang înalt, adăugând că blocul și Canada își continuă totuși activitatea în mod obișnuit și urmăresc să construiască cel mai amplu parteneriat posibil cu Ottawa.

O altă posibilitate este ca summitul să producă doar „fotografii frumoase” și puține rezultate concrete, a declarat un al treilea oficial de rang înalt, ceea ce ar reduce probabilitatea de a-l „provoca” pe președintele american.

Capitalele europene, instituțiile UE și provinciile canadiene așteaptă să vadă la ce acord vor ajunge von der Leyen și Carney în timpul summitului, a spus un canadian diplomat, adăugând că este imposibil de anticipat cum va reacționa Trump.

În umbra lui Le Pen

Pentru Ottawa, presiunile vin și din altă direcție: calendarul electoral european și ascensiunea extremei drepte.

În condițiile în care Spania, Franța, Polonia și Italia urmează să organizeze alegeri în următorul an, oficialii canadieni vor să obțină rezultate concrete cât timp guvernele UE rămân deschise unei cooperări mai strânse și păstrează acest subiect printre priorități.

Alegerile din statele membre UE riscă să schimbe prioritățile și să perturbe echilibrul politic.

Atunci când Carney s-a deplasat la Strasbourg pentru a-și expune viziunea pentru o alianță mai apropiată, în septembrie, acesta a fost șicanat din tribuna publicului de eurodeputatul de extremă dreapta Siegbert Droese, din partea partidului Alternativa pentru Germania, care a condus scandările „SUA!”.

Însă alegerile prezidențiale din Franța, programate în aprilie, și perspectiva ca Le Pen să ajungă la putere provoacă cele mai mari îngrijorări, potrivit unui al doilea diplomat canadian.

„Este foarte bine că organizăm acest summit acum și nu peste șase luni”, a spus diplomatul, referindu-se la data alegerilor franceze.

Canada face presiuni pentru adoptarea unor „schimbări structurale” majore și îndrăznețe în relația cu UE, care să reziste atât după plecarea lui Trump, cât și după cea a lui Le Pen, a adăugat diplomatul.

Carney a înțeles cât de rară și urgentă este această oportunitate și nu va încheia summitul fără să obțină câștiguri importante, a declarat primul diplomat canadian.

O altă întrebare este dacă Bruxellesul și Ottawa își pot consolida parteneriatul fără a atrage, în cele din urmă, furia președintelui american. Alegerile pentru Congresul SUA le-ar putea câștiga ceva timp, însă votul nu îl va ține ocupat pe Trump la nesfârșit.

Trump ar putea deveni și mai periculos și ar putea fi mai înclinat să-și reverse furia asupra UE și Canadei după alegeri, având în vedere că își va păstra multe dintre prerogativele în materie de taxe vamale și politică externă chiar dacă republicanii pierd controlul asupra Congresului, a avertizat al doilea diplomat canadian.

„În cele din urmă, reacția lui poate fi oricare. Nu putem controla decât ceea ce ține de noi”, a spus Camilleri.