Adio blackout. Cum funcționează mega-bateriile care pot stabiliza rețelele electrice din Europa

UE plănuiește extinderea rețelelor și a capacităților de stocare. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană pregătește un pachet de măsuri pentru extinderea rețelei electrice. Obiectivul este obținerea unor autorizări mai rapide și dezvoltarea unor rețele inteligente de electricitate, capabile să răspundă imediat la fluctuațiile din sistem.

Bollingstedt, un orășel din nordul Germaniei: aici se află cea mai mare unitate de stocare a energiei pe bază de baterii din Germania. Managerul de proiect, Carina von Schleinitz, dezvăluie secretele instalației. 64 de mega-containere, pline cu tehnologie de baterii, garantează tensiune înaltă la cerere. Centralele electrice lente pe bază de cărbune ar putea deveni curând inutile ca rezervă energetică, scrie Euronews.

„Facem muncă de pionierat”, zâmbește mândră managerul de proiect. „Până acum, mulți încă trăiau într-o lume convențională, în care un sfert de oră conta enorm pentru stabilizarea rețelei electrice. Dar noi trebuie să reacționăm în câteva secunde, pentru că energiile regenerabile volatile, așa cum le spune și numele, generează instabilitate”.

Tocmai din acest motiv rețelele electrice sunt digitalizate. Însă unii operatori de rețea trag de timp. Există conflicte și în privința accesului la rețea. Capacitatea lipsește. Aici politicienii sunt chemați să adapteze cadrul legislativ.

Când soarele strălucește și vântul bate, o cantitate mare de energie regenerabilă intră în rețelele electrice. Pentru a menține stabilitatea tensiunii, centralele fotovoltaice și eoliene sunt adesea limitate. Asta înseamnă că energie valoroasă rămâne neutilizată. Pierderile prin limitare se ridică la miliarde!

Pe de altă parte, atunci când e întuneric și nu bate vântul, apare lipsa de energie. Pentru stabilizarea rețelei, centralele pe combustibili fosili sunt adesea repornite în perioadele cu vânt slab. Dar gazul și cărbunele amenință clima globală.

Pentru a evita aceste probleme, UE plănuiește extinderea rețelelor și a capacităților de stocare. Centralele de tip pompaj hidroenergetic transformă surplusul de energie solară sau eoliană în hidroenergie, iar Grecia construiește în prezent mari unități. Tot mai multe sisteme de stocare pe baterii sunt instalate, de exemplu în Germania, pe măsură ce costurile celulelor scad.

Consumul de energie electrică în UE ar putea crește cu 60% până la finalul deceniului. Aproape 500 de miliarde de euro trebuie investiți în rețelele de transport și peste 700 de miliarde în cele de distribuție până în 2040!

Nordul Germaniei, de exemplu, produce multă energie eoliană. Dar cei mai mari consumatori sunt în sud. De aceea Germania are nevoie de „autostrăzi electrice” și de multe facilități de stocare intermediară.

„Suntem în mijlocul uneia dintre cele mai mari transformări pe care le-au cunoscut vreodată societățile industrializate moderne. Avem obstacole birocratice care trebuie eliminate. Este nevoie de un dialog la cel mai înalt nivel!”, spune Georg Gallmetzer, director general al ECO STOR.

Ministrul Mediului din Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, membru al Partidului Verzilor, a vorbit despre importanța extinderii rețelelor și a capacităților de stocare pentru tranziția energetică.

„Cantități mari de energie provin din turbinele eoliene offshore. Electricitatea trebuie transportată mai departe și asta necesită rețele noi. Construim linii electrice noi într-un ritm rapid în Schleswig-Holstein. Și acum vedem și o creștere masivă a sistemelor de stocare pe baterii, astfel încât rețelele să poată fi folosite mai eficient”, spune acesta.

Ministrul mai precizează și că, chiar dacă în momentul de față se construiesc centrale pe gaz în toată Europa, asta nu înseamnă că avem parte de sfârșitul tranziției energetice.

„Nu! Suntem în plină tranziție energetică, mai ales aici, în nordul Germaniei. Construim turbine eoliene, sisteme fotovoltaice și capacități de stocare pe baterii într-un ritm record. A reveni la gaz natural este o abordare greșită. Fiecare investiție într-o centrală pe gaz face electricitatea și energia mai scumpe. Investind în energie regenerabilă, investim într-o aprovizionare accesibilă pentru Europa”, a adăugat Tobias Goldschmidt.