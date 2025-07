Zelenski s-a întâlnit cu Kellogg. Ucraina cere arme pentru apărarea aeriană, producție comună de armament și sancțiuni anti-Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un sumar al discuțiilor sale cu emisarul american, Keith Kellog, cu care s-a întâlnit astăzi. Liderul de la Kiev spune că a avut o discuție „productivă” cu reprezentantul SUA și o conversație despre „calea spre pace și ce putem face pentru a ajunge mai repede acolo”.

„Pentru asta e nevoie de consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, producție comună și obținerea de arme de apărare în colaborare cu Europa. Și, desigur, sancțiuni împotriva Rusiei și împotriva celor care o ajută”, a scris Zelenski pe Twitter.

„Sperăm să vedem leadership din partea Statelor Unite pentru că este clar că Moscova nu se va opri până ce ambițiile sale nerezonabile nu vor fi blocate prin forță”, a adăugat el.

Liderul ucrainean și-a încheiat mesajul mulțumindu-i lui Kellog, președintelui Trump și poporului american pentru sprijin.

I met with @generalkellogg, the U.S. Special Envoy. We had a productive conversation.



We discussed the path to peace and what we can practically do together to bring it closer. This includes strengthening Ukraine’s air defense, joint production, and procurement of defense… pic.twitter.com/TCxJwU6q9N