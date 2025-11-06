Administrația Trump a anunțat că un nou stat va adera la Acordurile Abraham, pentru a-şi normaliza relațiile cu Israelul

1 minut de citit Publicat la 22:31 06 Noi 2025 Modificat la 22:31 06 Noi 2025

Administrația Trump a anunțat că un nou stat va adera la Acordurile Abraham, pentru a-şi normaliza relațiile cu Israelul condus de Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Kazahstan va adera la Acordurile Abraham, un proces lansat de preşedintele american Donald Trump în timpul primului său mandat şi care a dus la normalizarea relaţiilor dintre mai multe ţări arabe şi Israel, a anunţat un importat oficial american, potrivit Agerpres.

Kazahstan are deja relaţii diplomatice şi economice depline cu Israelul, ceea ce înseamnă că această decizie va fi în mare parte simbolică.

Preşedintele kazah, Kassîm-Jomart Tokaev, urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu preşedintele Donald Trump, alături de alţi patru lideri din Asia Centrală.

Emisarul lui Trump, misterios

Emisarul special american, Steve Witkoff, a declarat mai devreme, la un forum de afaceri în Florida, că se va întoarce la Washington pentru acest anunţ, fără a preciza despre ce ţară este vorba. Site-ul de informaţii Axios a relatat că este vorba despre Kazahstan.

O altă sursă a afirmat că SUA speră că aderarea Kazahstanului va ajuta la revigorarea Acordurilor Abraham, a căror extindere a fost suspendată în timpul războiului din Fâşia Gaza.

Ce sunt Acordurile Abraham

Procesul extinderii Acordurilor Abraham reprezintă o prioritate diplomatică pentru preşedintele american. "Multe ţări se alătură Acordurilor Abraham şi sper că Arabia Saudită o va face în curând", a declarat miercuri Trump.

El a făcut presiuni şi asupra Siriei pentru a se alătura acestei iniţiative diplomatice. În 2020, Acordurile Abraham au condus la normalizarea relaţiilor dintre Israel şi mai multe ţări arabe: Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Maroc şi Sudan.

Însă multe ţări au refuzat până acum să se alăture procesului, în special Arabia Saudită, precum şi Siria şi Libanul, state vecine Israelului.

După izbucnirea războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023, Riadul a exclus orice normalizare a relaţiilor cu Israelul în lipsa creării unui stat palestinian suveran, proiect căruia i se opune guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu.