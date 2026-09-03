Administrația Trump anunță că va impozita mai dur școlile și universitățile private care „favorizează anumite rase”

1 minut de citit Publicat la 20:20 03 Sep 2026 Modificat la 20:20 03 Sep 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Guvernul american a transmis, joi, că vrea să le ceară impozite şcolilor şi universităţilor private care aplică criterii care favorizează anumite „rase”, „în numele diversităţii”, relatează AFP, citată de Agerpres.

De la revenirea sa din ianuarie, Donald Trump poartă o bătălie politică agresivă pentru eliminarea ajutorului pentru grupuri sociale defavorizate, în campusuri universitare, la companii şi organizațiile de stat.

În mai, Departamentului Justiției din SUA a acuzat facultatea de medicină de la Yale de discriminare faţă de candidaţii albi şi asiatici, în urma unei anchete privind practicile în materie de diversitate în cadrul acestei universităţi de elită.

Într-un comunicat, Trezoreria SUA a transmis că vrea să le retragă organizațiilor educaționale private „care promovează practici discriminatorii” statutul care le permite să fie scutite de impozite federale.

Măsura ar putea intra în vigoare începând din anul fiscal care începe la 31 mai 2027.

Această iniţiativă priveşte toate ciclurile de educaţie, de la cel primar la învăţământul superior, respectiv „până la 18.000 organizații” în SUA, potrivit calculelor Departamentului Trezoreriei.

„O şcoală privată nu va mai putea pretinde scutirea de impozite dacă adoptă, menţine sau aplică o politică sau o practică discriminatorie bazată pe rasă, culoare, origine naţională sau etnică”, se arată în comunicat.

Potrivit departamentului, recrutările şi alocarea de burse de studiu pot, totuşi, „să continue să-i ajute pe studenţii defavorizaţi utilizând criterii independente de rasă, precum veniturile familiale şi provenienţa geografică (...)".