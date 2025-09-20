Administrația Trump cere Curții Supreme să blocheze pașapoartele cu identități de gen diverse

De la preluarea mandatului său, Donald Trump a decis, de asemenea, excluderea persoanele transgender din rândurile militarilor. Foto: Getty Images

Adminstrația Trump a cerut, vineri, Curții Supreme a Statelor Unite să îi permită președintelui să blocheze emiterea de pașapoarte care stipulează identităţile de gen ale americanilor transgender şi non-binari, relatează Reuters, potrivia Agerpres. Solicitarea Casei Albe vine după ce Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care în SUA sunt recunoscute doar două sexe biologic distincte, respectiv masculin şi feminin.

„Administrația mea va apăra drepturile femeilor și va proteja libertatea de conștiință folosind un limbaj clar și precis și politici care recunosc că femeile sunt biologic femei, iar bărbații sunt biologic bărbați.

Politica Statelor Unite este de a recunoaște două genuri, masculin și feminin. Aceste sexe nu sunt schimbătoare și sunt întemeiate pe o realitate fundamentală și incontestabilă”, scrie în ordinul semnat de Donald Trump în primele zile din cel de-al doilea mandat al său la Casa Albă.

Acest ordin a fost contestat imediat în justiție de membrii ai comunității transgender din Statele Unite.

Astfel, Departamentul de Justiţie a depus o cerere de urgenţă pentru a ridica ordinul unei judecătoare federale care interzice Departamentului de Stat să aplice politica dispusă de Trump privind recunoașterea exclusivă a celor două sexe.



Administraţia a susţinut, în documentele depuse la tribunal, că ordinul judecătoarei „nu are nicio bază legală sau logică”.



Judecătoarea districtuală americană Julia Kobick din Boston a emis o ordonanţă preliminară în aprilie care a oprit aplicarea politicii împotriva a şase dintre cele şapte persoane transgender şi non-binare care au intentat un proces pentru a contesta politica.



Ulterior, ea a extins domeniul de aplicare al hotărârii sale pentru a opri aplicarea politicii împotriva tuturor deţinătorilor de paşapoarte transgender, non-binare şi intersexuale aflate în situaţii similare.



Kobick, care a fost numită de fostul preşedinte democrat Joe Biden, a constatat că politica Departamentului de Stat a fost arbitrară şi înrădăcinată într-o prejudecată iraţională faţă de americanii transgender, care le-a încălcat drepturile la protecţie egală în temeiul celui de-al Cincilea Amendament al Constituţiei SUA.



Curtea de Apel a Primului Circuit al SUA, cu sediul la Boston, a refuzat pe 4 septembrie să suspende ordonanţa judecătoarei, ceea ce a determinat administraţia Trump să sesizeze Curtea Supremă.

De la preluarea mandatului său, Donald Trump a decis, de asemenea, excluderea persoanele transgender din rândurile militarilor. Totodată, președintele american a tăiat sprijinul federal pentru asistența medicală care ajută tranziția de gen pentru persoanele sub 19 ani. În ordinul executiv semnat de președintele Statelor Unite scrie că este politica SUA „să nu finanţeze, să nu sponsorizeze, să nu promoveze, să nu asiste şi să nu sprijine aşa-numita „tranziţie” a unui copil de la un sex la altul”.