Agenții lui Elon Musk l-au evacuat cu poliția pe șeful Institutului Păcii din SUA

Agenții DOGE, structura condusă de Elon Musk și responsabilă cu reducerea cheltuielilor publice din administrația americană, l-au evacuat cu poliția pe președintele Institutului Păcii din SUA (USIP), relatează marți Agerpres.

DOGE (Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală) a postat un mesaj pe X conform căruia președintele instituției, George Moose, a "refuzat ilegal accesul" succesorului său desemnat.

Moose, la rândul său, contestă legalitatea înlăturării sale.

Rep. Don Beyer (VA-8) accused DOGE team "stormed" US Institute of Peace with "the support of DC Police". According to AP, USIP had previously refused DOGE team to gain access and told them they are congress-funded private non-profit independent agency. pic.twitter.com/O2N8I1aZz0