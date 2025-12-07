Alarmă la Aeroportul Heathrow, din Londra, după ce mai multe persoane au fost atacate cu un spray lacrimogen

Criza provocată de atacul cibernetic care a paralizat trei mari aeroporturi europene continuă. Foto: Getty Images

Forţele de ordine au intervenit, duminică dimineaţă, pe Aeroportul Heathrow, din Londra, unde mai multe persoane au fost atacate cu un spray lacrimogen. Incidentul s-a produs în parcarea multietajată din Terminalul 3. În acest caz, un bărbat a fost arestat, anunţă BBC.

"Mai multe persoane au fost pulverizate cu ceea ce se crede a fi un fel de spray cu piper de către un grup de bărbați care au părăsit apoi locul faptei”, au afirmat autorităţile. Până acum, un bărbat a fost arestat, iar Poliţia caută şi alți suspecți. Victimele au fost duse la spital cu răni care nu le pun viața în pericol, a declarat Poliția Metropolitană.

Forțele de ordine au declarat că a fost vorba de un incident izolat și nu este tratat ca fiind legat de terorism sau proteste. Au existat perturbări ale serviciilor feroviare, iar Heathrow sfătuiește pasagerii să „acorde timp suplimentar atunci când călătoresc spre aeroport”.

„În acest moment, credem că incidentul a implicat un grup de persoane cunoscute, o ceartă escaladând și soldată cu rănirea mai multor persoane", a spus comandantul Poliției Metropolitane, adăugând că ofițerii „au reacționat rapid” și că va exista „o prezență sporită a poliției pe aeroportul Heathrow pe tot parcursul dimineții”.

Heathrow Express și părți ale liniei Elizabeth Line au fost suspendate duminică dimineață, în timp ce echipele de intervenție au intervenit. Trenurile au fost reluate, dar circulă cu întârzieri, a declarat National Rail.

Pompierii au fost chemați să asiste echipajele de intervenție de urgență de pe aeroportul Heathrow duminică la ora 08:14, ora locală.