Alegeri legislative și locale, duminică, în regiunea separatistă Transnistria. În ce scenariu se poate repeta turul de scrutin

1 minut de citit Publicat la 11:55 30 Noi 2025 Modificat la 11:55 30 Noi 2025

Tiraspol, Transnistria Foto: Profimedia

Un număr de 246 de secții de votare din regiunea separatistă a Republicii Moldova, Transnistria, s-au deschis duminică pentru alegeri legislative și locale în cadrul cărora vor fi aleși 33 de deputați ai Consiliului Suprem, 469 de deputați locali și 76 de șefi de localități, conform Agerpres.

Aproximativ 395.000 de alegători își vor exercita dreptul la vot în centrele special amenajate pentru scrutin care se vor închide la ora locală 20:00 (18:00 GMT), potrivit Comisiei Electorale Centrale. Rezultatele alegerilor vor fi făcute publice luni.

Din 25 noiembrie a fost posibilă participarea la votul anticipat, un drept pe care l-au exercitat peste 4.500 de alegători, au menționat autoritățile separatiste.

Legislația transnistreană nu prevede un nivel minim de participare pentru ca alegerile să fie considerate recunoscute.

Când se repetă alegerile

Buletinele de vot conțin opțiunea "împotriva tuturor", care oferă posibilitatea de a repeta alegerile dacă această opțiune obține mai multe voturi decât candidații. În plus, dacă în 11 dintre cele 33 de circumscripții electorale prevalează opțiunea 'împotriva tuturor', alegerile pentru Consiliul Suprem sunt convocate din nou.

În total sunt 45 de candidați, majoritatea reprezentând partidul Obnovlenie (Reînnoirea), care în Consiliul Suprem anterior deținea 29 din cele 33 de mandate.

Autoproclamata Republică Transnistreană, cu capitala la Tiraspol, este un teritoriu cu o suprafață de 4.163 kilometri pătrați pe malul stâng al Nistrului și cu o populație de doar jumătate de milion de locuitori, majoritatea ruși și ucraineni. Ea a rupt legăturile cu Chișinăul după un conflict armat (1992-1993) în care a beneficiat de ajutorul Rusiei, care menține de atunci în zonă o prezență militară de aproximativ 2.000 de soldați ca garanție pentru menținere păcii.

Regiunea transnistreană s-a autoproclamat republică pe 29 octombrie 1990 și deține 12% din teritoriul R. Moldova și 23% din producția industrială, precum și controlul asupra căilor de transport și a conductelor de gaze. De aici interesul Chișinăului, care se opune pierderii acestei regiuni, și, de asemenea, al Moscovei, care îi sprijină independența.