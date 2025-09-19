Alegeri parlamentare în Republica Moldova: Unde vor putea vota cetățenii aflați în România. Lista celor 23 de secții deschise

<1 minut de citit Publicat la 10:15 19 Sep 2025 Modificat la 10:15 19 Sep 2025

Duminică, 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Foto: Getty Images

Duminică, 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Pentru cetățenii moldoveni aflați în România, autoritățile au anunțat deschiderea a 23 de secții de votare în 14 orașe.

Astfel, moldovenii stabiliți permanent sau temporar în România vor putea vota la secțiile organizate în: București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați și Constanța.

Adresele exacte ale secțiilor le puteți vedea mai jos:

Programul de vot va fi între 07:00 și 21:00 (ora locală), anunță Ambasada Republicii Moldova în România, într-o postare pe pagina de Facebook.

Cetățenii vor putea vota la orice secție, prezentând unul dintre următoarele acte de identitate:

Cartea de identitate sau buletinul de identitate moldovenesc (valabil);

Cartea de identitate provizorie sau buletinul provizoriu (valabil);

Pașaportul Republicii Moldova - inclusiv dacă este expirat.

Ambasada subliniază că participarea la vot este esențială: „Oriunde te-ai afla, vocea ta contează! Fiecare vot construiește viitorul Republicii Moldova”.