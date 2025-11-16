Alertă în Australia: Zeci de școli închise după ce s-a descoperit azbest în nisipul de joacă

Alertă în Australia: Zeci de școli închise după ce s-a descoperit azbest în nisipul de joacă. Foto: Hepta

Un număr de 69 de școli din Australia vor fi nevoite să își închidă porțile luni, după ce nisipul colorat pentru joacă a fost rechemat din cauza riscului de azbest, a anunțat guvernul, potrivit BBC.

Rechemarea produselor, în care au fost descoperite urme de azbest în unele probe, a fost emisă sâmbătă de retailerii Kmart și Target.

Comisia Australiană pentru Concurență și Consumatori (ACCC) a precizat că există un risc „scăzut” ca azbestul să devină aerian sau să fie suficient de fin pentru a fi inhalat.

Inspectarea școlilor este în curs și ar putea „dura câteva zile”, a declarat ministrul educației din ACT, Yvette Berry, într-o postare pe Facebook. Aceasta a adăugat că testele efectuate până acum au arătat rezultate negative pentru prezența azbestului în aer în toate școlile verificate.

Această măsură vine după ce mai multe școli și grădinițe din regiune au fost închise total sau parțial vineri, în urma unei avertizări privind riscul de azbest în nisipul pentru copii vândut de Officeworks.

„Din păcate, aceste produse cu nisip sunt folosite și mai pe scară largă în școlile noastre decât produsele de la Officeworks”, a precizat Berry.

Voluntari ai Serviciului de Urgență al Statului și personalul școlilor au verificat clădirile și „au cartografiat tot nisipul colorat pe care l-au găsit” pe parcursul weekendului, a mai adăugat ministrul.

Guvernul ACT a transmis că persoanele care au intrat în contact cu produsul nu necesită evaluare clinică.

Berry a subliniat că, în ciuda riscului minim, guvernul „este obligat să elimine riscul cât de mult este rezonabil practicabil”.

Până la 23 de școli vor rămâne deschise, deoarece fie au „stocuri mici” de nisip, fie nu dețin deloc astfel de produse.

Produsele vizate de rechemare sunt etichetate drept Active Sandtub 14 Piece Sand Castle Building Set și Magic Sand albastru, verde și roz.

Azbestul, folosit pe scară largă în trecut în materiale de construcții, poate elibera fibre toxice în aer dacă este deranjat sau procesat, iar acestea se pot fixa în plămâni și – în decurs de decenii – pot provoca cancer.

Importul sau exportul de azbest sau de produse care conțin azbest este interzis prin lege în Australia.