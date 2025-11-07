Alertă în Belgia şi Suedia din cauza unor drone suspecte. Mai multe zboruri au fost anulate

1 minut de citit Publicat la 11:08 07 Noi 2025 Modificat la 11:13 07 Noi 2025

Prim-ministrul belgian a convocat de urgenţă un consiliu naţional de securitate după aceste survoluri de drone neidentificate în ţară.*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autorităţile din Belgia şi Suedia sunt în alertă din cauza unor noi drone suspecte şi mai multe zboruri au fost anulate în ambele ţări. Măsurile au fost luate joi, pe aeroportul Landvetter din oraşul suedez Goteborg, după ce în zonă a fost raportată o dronă neidentificată, dar şi pe aeroportul Zaventem din Bruxelles, relatează dpa şi AFP, conform Agerpres. Prim-ministrul Bart De Wever a convocat de urgenţă un consiliu naţional de securitate după aceste survoluri de drone neidentificate în Belgia.

Bjorn Stavas, purtător de cuvânt al serviciului suedez de control al traficului LFV, a explicat că traficul a fost întrerupt după raportarea unei drone cu puţin timp înainte de ora locală 18:00 (17:00 GMT).

Cu puţin timp înainte de ora locală 21:30, aeroportul a afirmat pe site-ul său că traficul a fost reluat, precizând că mai multe zboruri au fost anulate, întârziate sau redirecţionate din cauza suspendării traficului aerian.

Potrivit listei furnizate de operatorul aeroportuar Swedavia, două zboruri din Munchen şi Frankfurt au fost redirecţionate. Aftonbladet scrie că avioanele au fost trimise la Copenhaga, la circa 230 km spre sud. Zboruri de la Goteborg la Munchen şi Frankfurt au fost anulate.

Traficul aerian a fost întrerupt pentru scurt timp joi seară şi pe aeroportul Bruxelles-Zaventem, din cauza prezenţei unei drone în apropiere, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a serviciului de control al traficului aerian.

Traficul a fost întrerupt timp de o jumătate de oră între 21:23 şi 21:53 (20:23 şi 20:53 GMT) iar apoi operaţiunile s-au reluat normal, a precizat purtătoarea de cuvânt a Skeyes, gestionarul traficului aerian în Belgia.

Traficul aerian a fost întrerupt şi marţi seară la Bruxelles din acelaşi motiv.

Skeyes a dispus închiderea întregului spaţiu aerian al Belgiei în două rânduri marţi seară, în jurul orei 20:00 (19:00 GMT), apoi din nou la 22:00 (21:00 GMT), după două semnalări succesive a unor drone în împrejurimile aeroportului Bruxelles-Zaventem şi a celui de la Liege.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a convocat joi dimineaţă de urgenţă un consiliu naţional de securitate după aceste survoluri de drone neidentificate în Belgia.