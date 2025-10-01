Alertă la Oktoberfest, în Munchen, după o amenințare cu bombă și o explozie. Într-o casă au fost găsite mai multe capcane explozive

Alertă la Oktoberfest, în Munchen, după o amenințare cu bombă și o explozie. FOTO: Getty Images

Spaţiul de desfăşurare al Festivalului Oktoberfest din Munchen a fost închis până la ora 17:00 după o ameninţare cu bombă şi o explozie produsă într-o casă din nordul oraşului, scrie AP News. Poliţiştii au găsit mai multe capcane explozive în casă şi un cadavru. Poliţia susţine că există o legătură între explozie şi ameninţarea cu bombă.

Dimineața, o explozie ar fi avut loc într-o locuință, despre care poliția din München a precizat că a fost incendiată intenționat. Din primele informații, incidentul a făcut parte dintr-un conflict domestic.

Nu este clar, deocamdată, dacă persoana decedată este suspectul sau o altă persoană. O altă persoană este în continuare dată dispărută.

Echipe specializate au fost chemate la fața locului pentru a dezamorsa capcanele explozive amplasate în clădire, potrivit poliției. Imagini din zonă au arătat, de asemenea, o dubă complet arsă.

Autoritățile au descoperit amenințarea cu bombă la Oktoberfest într-o scrisoare care ar fi fost scrisă de presupusul autor al atacului. Poliția a făcut percheziții în perimetrul festivalului pentru a verifica existența altor dispozitive explozive și a cerut tuturor celor implicați în organizarea festivalului să părăsească zona.

Ediția din acest an a Oktoberfest a început pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie. Cel mai mare festival al berii din lume atrage, de obicei, până la 6 milioane de vizitatori.