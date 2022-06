Alertă de gradul zero la Moscova! Putin pleacă din Rusia pentru prima dată de la începutul războiului

Potrivit corespondentului la Kremlin al canalului TV Rusia 1, citate de Reuters, Putin va vizita Tadjikistanul și Turkmenistanul.

Sursa citată nu precizează datele exacte ale vizitelor lui Putin.

Acesta ar urma să se întâlnească apoi la Moscova cu președintele Indoneziei, Joko Widodo, a cărui țară deține președinția rotativă a G20, organizație ce reunește statele dezvoltate și marile economii emergente.

Oficialii indonezieni au precizat anterior că vizita președintelui Widodo în capitala rusă va avea loc pe 30 iunie.

În capitala Tadjikistanului, Dușanbe, liderul rus se va întâlni cu președintele Imomali Rakhmon, un aliat apropiat al Moscovei și cel mai longeviv conducător al unui stat ex-sovietic.

La Așgabat, capitala turkmenă, Putin va participa la un summit al națiunilor din regiunea Mării Caspice.

La acest eveniment vor lua parte liderii din Azerbaidjan, Kazahstan, Iran și Turkmenistan.

Ultima călătorie cunoscută a lui Putin în afara Rusiei a fost o vizită la Beijing, la începutul lunii februarie.

Acolo, liderul de la Kremlin și președintele chinez Xi Jinping au anunțat un tratat de prietenie, cu câteva ore înainte ca ambii să participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Știrea despre vizitele externe ale președintelui rus nu este singura evoluție neobișnuită la Moscova în perioada recentă.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că ministrul Serghei Șoigu a inspectat într-o locație nesoecificată trupele care luptă în Ucraina, pe fondul informațiilor că Alexander Dvornikov, generalul aflat la comanda forțelor din Donbas, ar fi fost înlocuit pentru că "avansează prea lent".

Iar canalul Telegram Nexta, fondat de disidenți belaruși, a transmis că Vladimir Putin însuși a făcut o vizită neașteptată la Kremlin, în toiul nopții, aspect pe care sursa citată îl caracterizează drept "extraordinar".

Potrivit Nexta, cortegiul prezidențial a ajuns la sediul președinției ruse în jurul orei 23, sâmbătă, o astfel de vizită intempestivă fiind asociată, de regulă, cu luarea unei decizii importante.

Ironizând situația, jurnaliștii Nexta se întreabă dacă nu cumva Vladimir Putin și-a uitat pastilele la birou.

