Alexei Navalnîi, inculpat într-un nou dosar şi riscă până la 15 ani de închisoare

Alexei Navalnîi a făcut anunţul pe Twitter. „Ei bine, ce ştiu eu? Poate că Putin nu mă urăşte, poate că mă adoră în secret.

De aceea vrea ca eu să fiu ascuns într-un buncăr subteran, păzit de oameni de încredere, la fel ca el.

Cum altfel pot explica faptul că nu au trecut nici măcar opt zile de când a intrat în vigoare sentinţa mea de înaltă securitate de nouă ani, iar astăzi anchetatorul a apărut din nou şi m-a acuzat în mod oficial de un nou caz”, a explicat Navalny, potrivit Sky News.

Disidentul a dat detalii despre noul său dosar. „Se pare că am creat un grup extremist cu scopul de a incita la ură împotriva oficialilor şi oligarhilor. Iar când m-au băgat în închisoare, am îndrăznit să fiu nemulţumit de asta (prostuţule) şi am convocat mitinguri.

Pentru asta, se presupune că mi-au mai adăugat până la 15 ani la pedeapsă. Vedeţi, asta înseamnă încă 15 ani într-un buncăr stabil securizat, unde voi fi la adăpost de surprizele şi greutăţile acestei "libertăţi" a voastră", a precizat disidentul, potrivit Mediafax.

Alexei Navalnîi a fost arestat în ianuarie 2021, după ce s-a întors în Rusia din Germania, unde se refăcuse după otrăvirea cu un agent neurotoxic.

El pune otrăvirea pe seama Kremlinului, dar autorităţile din Rusia neagă. În martie, Navalny a fost condamnat la nouă ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de fraudă la scară largă şi sfidare a instanţei de către un tribunal.

La momentul respectiv, el ispăşea deja o pedeapsă de doi ani şi jumătate într-o tabără de prizonieri la est de Moscova pentru încălcări ale eliberării condiţionate legate de acuzaţii despre care el spune că au fost fabricate pentru a-i zădărnici ambiţiile politice.