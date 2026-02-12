Aliații NATO își pierd încrederea în SUA: Sprijinul american în caz de atac, tot mai incert în Europa, potrivit sondajelor

35% dintre britanici au spus că SUA este un aliat de încredere, iar 39% au spus că este nesigură. Foto: Getty Images

SUA este descrisă ca un aliat nesigur în statele partenere din NATO, potrivit unui sondaj prezentat de Politico. Jumătate dintre adulții chestionați în Germania și 57% în Canada au răspuns că nu sunt încrezători că SUA vor oferi protecție în cazul unui atac militar. Și în Franța, ponderea persoanelor care au numit SUA nesigure a fost mai mult decât dublă față de ponderea celor care au spus că este de încredere.

Credibilitatea americană a fost cea mai mare în Regatul Unit, dar numai prin comparație: 35% dintre britanici au spus că SUA este un aliat de încredere, iar 39% au spus că este nesigură.

Puterea militară americană este din ce în ce mai mult văzută ca un atu incert. În cadrul sondajului internațional, mai mulți adulți din Franța și Germania au declarat că nu cred că dușmanii s-ar teme să-i atace din cauza relației lor cu SUA. În doar un an, s-a înregistrat o scădere drastică de 10% a ponderii adulților din Marea Britanie care încă văd SUA ca un factor de descurajare eficient împotriva atacurilor inamice.

Sondajul online, realizat de compania independentă de sondaje Public First, cu sediul la Londra, dezvăluie cum încrederea în Statele Unite în rândul a patru aliați cheie ai NATO a scăzut brusc în ultimul an, pe fondul unei serii de dispute cu Washingtonul.

În Marea Britanie, Franța și Germania, percepțiile negative despre SUA depășesc pe cele pozitive în ceea ce privește măsurile cheie, inclusiv dacă protejează democrația, împărtășește valorile lor și acționează ca un aliat de încredere.

Crizele i-au determinat pe lideri să avertizeze că relațiile cu Statele Unite s-au schimbat fundamental, prim-ministrul canadian Mark Carney declarând în ianuarie la Davos, Elveția, că „ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”.

Avertisment transmis de Emmanuel Macron privind SUA

Într-un interviu acordat mai multor publicații europene publicat săptămâna aceasta, președintele francez Emmanuel Macron a criticat puternic ceea ce a numit „amenințări și intimidări” din partea Washingtonului și i-a avertizat pe alți lideri ai UE că este puțin probabil ca relațiile transatlantice să revină la normal în curând.

În timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, Vance a fost întâmpinat cu o serie de huiduieli. Diplomatul UE de rang înalt, Kaja Kallas, a explicat această acțiune referindu-se la „mândria europeană” și la cuvintele „nu tocmai frumoase” adresate de administrația americană față de Europa.

„Anul trecut, publicul a simțit că SUA era un aliat nesigur, dar unul esențial, descurajându-și inamicii, în ciuda faptului că era ușor imprevizibil”, a declarat Seb Wride, șeful departamentului de sondaje pentru Public First.

„Dar acum, departe de a considera de la sine înțeleasă descurajarea transatlantică oferită de alianța NATO, publicul european cu greu crede că mai există.”

Înainte de întâlnirea cu miză mare de la München, unde secretarul de stat Marco Rubio va conduce o delegație americană, sondajul arată în continuare că o pondere tot mai mare a respondenților din țările chestionate nu simt că Statele Unite le împărtășesc valorile sau nu protejează democrația, un principiu american de lungă durată.

În Franța, doar 17% dintre respondenți au fost de acord cu afirmația „SUA le împărtășesc valorile”, față de 49% care nu au fost de acord. În Germania, 50% dintre respondenți au spus că Statele Unite nu le împărtășesc valorile, în timp ce doar 18% au spus că Washingtonul „protejează democrația”.

În timp ce liderii se reunesc în această săptămână, Trump va avea cu siguranță un rol important. În perioada premergătoare evenimentului, președintele francez Macron a declarat că administrația Trump este „deschis antieuropeană”.

Totuși, în timp ce adulții din țările cheie NATO au opinii din ce în ce mai aspre despre SUA, aceștia și-au exprimat o oarecare speranță pentru viitor. În Germania, Franța și Regatul Unit, majoritatea au declarat că Trump a slăbit relația cu țările lor - dar că aceasta se poate redresa după plecarea sa, potrivit sondajului.