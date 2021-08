Imagini terifiante de la alunecarea de teren care a îngropat zeci de oameni pe un munte, în India

Tragedia s-a produs în districtul Kinnaur, pe un munte tranzitat de autostradă.

Stâncile prăvălite de pe coasta montană au îngropat un camion, un autobuz cu pasageri și alte câteva vehicule.

Conform sursei citate, a fost alertat Serviciul Național pentru Intervenție în caz de Dezastre. Echipe ale poliției de frontieră indo-tibetane au fost trimise în zonă, pentru a ajuta la efortul de salvare.

Nu este clar, momentan, ce anume a declanșat alunecarea de teren.

