"Am crezut că e sfârșitul". Durov a dezvăluit că a fost otrăvit după ce Telegram a fost blocat în Rusia

Pavel Durov. sursa foto: Hepta

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a dezvăluit că ar fi fost otrăvit în 2018, când mai multe state încercau blocarea rețelei sale sociale, după ce un vecin "ciudat" a lăsat un pachet misterios la uşa lui. La scurtă vreme, antreprenorul a început să se simtă foarte rău, iar vasele de sânge i-ar fi explodat în tot corpul. "Am crezut că este sfârșitul", a spus Durov, conform Moscow Times.

"Nu am vorbit niciodată public despre asta pentru că nu voiam ca oamenii să intre în panică. A fost singurul moment din viața mea când am simțit că mor”, a spus Durov într-un interviu.

Potrivit acestuia, la acea vreme, „câteva țări încercau să blocheze Telegram”. Antreprenorul nu a specificat unde locuia la acea vreme, ci a menționat doar că a închiriat o casă înșiruită. În apropiere locuia un vecin „ciudat”, care a lăsat odată „ceva” la ușa lui Durov. La o oră după ce s-a întors acasă, antreprenorul s-a simțit rău și s-a dus la culcare. Nu era nimeni prin preajmă.

"Am încercat să mă ridic și să merg la baie, dar în timp ce mergeam acolo, am simțit că corpul meu începe să cedeze. Mai întâi, vederea și auzul, apoi mi-a devenit greu să respir. Și toate acestea au fost însoțite de o durere foarte ascuțită: inima, stomacul, toate vasele de sânge. Nu puteam respira și nu puteam vedea nimic. Am crezut că este sfârșitul”, a spus Durov.

El a adăugat că s-a prăbușit la podea de durere și epuizare și s-a trezit abia a doua zi. Antreprenorul a observat că „vasele de sânge” i-au explodat în tot corpul și nu a putut merge timp de două săptămâni.

Oficial, Durov nu acuză pe nimeni

Durov nu a specificat pe cine suspectează de presupusa tentativă de otrăvire. El a adăugat că nu le-a spus nimic membrilor echipei sale și nu a menționat incidentul public. Cu toate acestea, a subliniat că a fost dificil pentru el. „Nu am mai fost niciodată bolnav. Sunt în perfectă stare de sănătate”, a explicat Durov.

În primăvara anului 2018, Rusia și Iranul au încercat să blocheze Telegram, iar accesul la anumite opţiuni au fost restricţionate. Blocarea a fost ridicată după declarațiile lui Durov despre îmbunătățirea metodelor de detectare și eliminare a informațiilor extremiste.

Tot în martie 2018, Serghei Skripal, un fost ofițer de informații militare ruse devenit spion britanic, a fost otrăvit în Regatul Unit. Fiica sa, Iulia, a fost și ea rănită, dar cei doi au fost salvați. Autoritățile britanice au dat vina pe serviciile de informații rusești pentru otrăvirea lui Skripal.