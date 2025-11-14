Ambasada Ucrainei respinge informațiile despre desființarea școlilor cu predare în română din Cernăuți

2 minute de citit Publicat la 18:04 14 Noi 2025 Modificat la 18:05 14 Noi 2025

Elevi de la o şcoală din Ucraina. *Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa colaj foto: Facebook/Ambasada Ucrainei în România

Oficialii de la Ambasada Ucrainei la Bucureşti au respins vineri informațiile despre desființarea școlilor cu predare în română din Cernăuți. Mai mult, aceştia au descris drept "mit" subiectul referitor la reducerea numărului instituţiilor cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi din 2027, precizând că reforma sistemului de învăţământ liceal nu prevede închiderea niciunei unităţi de învăţământ şi că niciun document oficial emis de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei sau de autorităţile locale nu prevede reducerea reţelei şcolare în anul 2027.

Declaraţiile celor de la Ambasada Ucrainei în România au fost făcute printr-o postare pe Facebook, unde au publicat o imagine pe care este scris mesajul: "Reforma sistemului educaţional şi drepturile minorităţilor naţionale: mituri şi dovezi". În plus, ei au făcut următoarea precizare: "Dreptul la educaţie în limba maternă va fi garantat în mod continuu şi pe viitor"

"Mitul 1: În 2027, numărul şcolilor cu predare în limba română în regiunea Cernăuţi se va reduce de la 20 la 4", este afirmaţia cu care începe mesajul transmis public de cei de la Ambasada Ucrainei la Bucureşti. Conform postării, reforma sistemului de învăţământ liceal nu prevede închiderea nici unei unităţi de învăţământ.

"Unităţile care nu vor deveni licee academice vor continua să funcţioneze ca gimnazii (clasele 1 - 9). În prezent, în regiune funcţionează 63 de unităţi de învăţământ cu predare integrală sau parţială în limba română, precum şi 11 filiale cu predare în limba română, care au statut deplin de instituţii educaţionale şi deservesc localităţi rurale îndepărtate", au mai menţionat oficialii ucraineni.

De asemenea, subliniază că niciun document oficial emis de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei sau de autorităţile locale nu prevede reducerea reţelei şcolare în anul 2027.

"Obiectivul reformei este creşterea calităţii educaţiei, modernizarea procesului de învăţământ, asigurarea accesului elevilor la specialitate relevante în ciclul liceal şi armonizarea structurii sistemului educaţional cu standardele europene prin introducerea sistemului de învăţământ de 12 ani. Dreptul la educaţie în limba maternă va fi garantat în mod continuu şi pe viitor", au mai spus reprezentanţii Ambasadei Ucrainei în România.

Conform oficialilor comunităţii româneşti din Ucraina, din 20 de licee cu predare în limba română, ar urma să rămână 4, începând din 1 septembrie 2027.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, i-a scris, la sfârşitul lunii octombrie, omologului său din Ucraina cu privire la închiderea unor licee cu predare în limba română, pentru a-i propune organizarea unor consultări, astfel încât deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă. Daniel David a subliniat că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională.

Joi, ministrul Educaţiei a discutat cu prim-viceministrul Educaţiei din Ucraina, Yevhen Kudriavets, despre reforma educaţională la nivel liceal din ţara vecină. Cei doi au stabilit să fie constituit un grup de lucru care să elaboreze propuneri care vizează asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.