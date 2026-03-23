Ambasadorul Iranului în Bulgaria ameninţă România: Să fie atentă să nu devină parte din acest război

Ali Reza Irvash, ambasadorul Iranului la Sofia. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ambasadorul Iranului în Bulgaria, Ali Reza Irvash, a lansat un avertisment către România în cadrul unui interviu oferit pentru pentru postul de televiziune Nova în care a vorbit despre conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit în urmă cu mai bine de trei săptămâni. Oficialul a spus că bazele militare folosite împotriva Iranului ar putea deveni "ținte legitime". În timpul declaţiilor, Ali Reza Irvash a subliniat: "România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război". Avertismentul oficialului iranian vine în condiţiile în care, în weekend, Iranul a arătat, în premieră, că are rachete capabile să lovească ţinte din Europa, situate şi la 3.500 de kilmetri distanţă.

Ambasadorul Iranului în Bulgaria ameninţă România

Ambasadorul Iranului la Sofia a făcut apel ca România, Bulgaria și alte state să nu se implice într-un conflict care, potrivit lui, este al americanilor și al Israelului împotriva poporului nostru.

"Acest război nu este războiul României sau Bulgariei. Nu ai nicio participare la acest război împotriva ţării mele. Sunt doar americanii care folosesc diferite baze pentru a ataca teritoriul nostru, ţara noastră. Dacă o bază este folosită pentru atacarea teritoriului nostru, nu ar trebui să fie aceste baze ţinte legitime? Nu ar trebui să răspundem? România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război", a declarat Ali Reza Irvash într-un interviu acordat pentru presa bulgară.

Radu Miruță, despre avertismentul diplomatului iranian

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruță, a vorbit luni despre afirmațiile făcute de diplomatul iranian Ali Reza Irvash.

"Eu nu comentez declarațiile unui ambasador. Am citit și eu știrea la care faceți referire dumneavoastră. Acolo era o ipoteză în care, în situația în care una dintre țări folosește bazele sale pentru a ataca Iranul. Nu suntem în situația asta în România. Informațiile oficiale de la Teheran au fost cu privire la consecințe juridice și politice, nu cu privire la consecințe militare.

La nivel de Ministerul Apărării, la nivel de Guvern al României, nu am primit vreun semnal din partea Iranului cu privire la vreo amenințare de natură militară, nici la nivelul serviciilor care livrează informații pentru miniștri nu a venit vreo astfel de informație. Că un ambasador declară unele lucruri, mă rog, e libertatea fiecăruia să o facă", a declarat Radu Miruță pentru B1 TV.

Trei dintre cele cinci aparate de zbor Boeing KC135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat în noaptea dintre 19 și 20 martie primele misiuni de realimentare aeriană pentru conflictul din Orientul Mijlociu, a relatat boardingpass.ro. Misiunea a durat aproape șase ore. Radu Tudor, realizator emisiuni Antena 3 CNN şi analist militar, a declarat într-o intervenţie la Antena 3 CNN că operaţiunile de realimentare în aer sunt unele logistice şi a subliniat că acestea "nu implică sub nicio formă România într-un act de război".