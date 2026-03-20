Avioanele americane staţionate în România, primele misiuni în Orient: Sunt operaţiuni logistice, nu implică ţara noastră în război

Avioanele-cisternă au decolat seara trecută de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni şi au realimentat în aer aeronave militare lângă Cipru. Sursa foto: Getty Images

Trei dintre cele cinci aparate de zbor Boeing KC135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat în noaptea dintre 19 și 20 martie primele misiuni de realimentare aeriană pentru conflictul din Orientul Mijlociu, a relatat boardingpass.ro. Misiunea a durat aproape șase ore. Radu Tudor, realizator emisiuni Antena 3 CNN şi analist militar, a declarat vineri după-amiaza, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că operaţiunile de realimentare în aer sunt unele logistice şi a subliniat că acestea "nu implică sub nicio formă România într-un act de război".

Potrivit sursei citate, avioanele-cisternă au decolat joi seara de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București.

Întrebat de Andreea Dumitrache, moderatoarea emisiunii "NewsRoom", dacă prima misiune a avioanelor americane aduse în România după izbunirea războiului în Iran, implică într-un fel şi ţara noastră, Radu Tudor a răspuns astfel: "Trebuie să explicăm că este vorba despre operaţiuni logistice. România nu participă sub niciun fel la bombardarea Iranului sau la operaţiunile nemijlocit militare din Orientul Mijlociu".

Ulterior, Radu Tudor, realizator emisiuni Antena 3 CNN şi analist militar, a mai oferit următoarele informaţii: "Noi punem la dispoziţie bazele pentru aceste avioane-cisternă: piloţii vin, se odihnesc aici, decolează cu avioanele-cisternă. Asta este o operaţiune curentă în NATO. De când am devenit membri ai Alianţei în 2004, astfel de operaţiuni se derulează curent.

Am avut şi avem încontinuu avioane-cisternă care alimentează în aer fie avioanele de transport, fie cele de monitorizare, fie cele de luptă. Avem inclusiv misiuni care monitorizează spaţiul aerian al Rusiei pentru a preveni orice fel de surprindere. Aşadar, din această perspectivă, ceea ce facem noi este o misiune curentă, obişnuită, logistică, nu implică sub nicio formă România într-un act de război".

Duminica trecută, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni au ajuns trei avioanele americane, după ce Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și Parlamentul au aprobat cererea SUA de a disloca, temporar, la noi în țară, echipamente și avioane de realimentare în aer.

Este vorba despre tipul principal de avion-cisternă folosit de armata americană, Boeing KC-135 Stratotanker, model care a intrat în funcție acum 70 de ani și este același tip de aeronavă care s-a prăbușit recent în vestul Irakului. Acesta are o dimensiune impresionantă și poate transporta peste 90 de tone de combustibil, dar și pasageri.

Cele mai multe dintre avioanele-cisternă vor ajunge la Baza Mihail Kogălniceanu. De asemenea, în România, vor fi aduse de către armata americană și alte echipamente de comunicații satelitare, de supraveghere, cum ar fi dronele de supraveghere.

Aceste aeronave-cisternă îi ajută să prelungească durata misiunilor, pentru că realimentarea avioanelor sau bombardierelor se face în aer și, astfel, nu mai trebuie să aterizeze.

În plus, vor veni la noi în țară și 400-500 de militari americani, în plus față de cei aproape 1.000 care se află deja dislocați pe teritoriul României.