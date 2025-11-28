Ambasadorul României la Kiev: Ziua Naţională, un moment potrivit pentru a reitera angajamentul de a continua să sprijinim Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, susţine că Ziua Naţională a României reprezintă "un moment potrivit pentru a reitera angajamentul nostru de a continua să sprijinim Ucraina", conform Agerpres. El a declarat, în cadrul unei recepţii organizate la Cernăuţi cu prilejul Zilei Naţionale a României, că "societatea ucraineană se confruntă cu una dintre cele mai dificile dileme din istoria sa", însă a dat asigurări că ucrainenii pot conta pe România.

"Celebrarea Zilei Naţionale reprezintă, întotdeauna, atât un moment simbolic pentru unitatea noastră naţională, pentru solidaritatea noastră naţională, pentru reafirmarea valorilor în care credem şi care ne definesc, cât şi un moment propice în care să facem un bilanţ a ceea ce am făcut împreună şi a scoate în evidenţă drumul pe care România îl urmează cu încredere în libertate, securitate şi prosperitate. Un drum pe care păşim împreună cu partenerii noştri din comunitatea statelor democratice.

Este şi un moment potrivit pentru a reitera angajamentul nostru de a continua să sprijinim Ucraina, aşa cum am făcut-o încă din primele momente ale agresiunii ruse, pentru obţinerea unei păci juste şi durabile, mai ales acum, când societatea ucraineană se confruntă cu una dintre cele mai dificile dileme din istoria sa.

Dragi cetăţeni ai Ucrainei, puteţi conta pe noi! Este un prilej potrivit pentru a ne gândi la bărbaţii şi femeile care luptă pe front pentru a respinge trupele autocraţilor însetaţi de sânge de la Moscova care vor să ne subjuge, din nou, dorind să reînvie un imperiu al răului. Mulţi dintre ei, români. Ne reamintim de acele femei şi bărbaţi care au făcut sacrificiul suprem pentru a ne apăra, la cei răniţi, la cei dispăruţi în misiune, la cei care au căzut prizonieri şi la rudele lor", a afirmat Micula.

Diplomatul român a reiterat angajamentul României "de a lucra cot la cot cu autorităţile centrale şi locale din Ucraina pentru a ne construi un viitor comun, în Uniunea Europeană", alături de Republica Moldova.