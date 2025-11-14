Ambasadorul rus a fost convocat la MAE. I s-au pus în față fragmente din drona căzută în România

Cetățenii români din zona survolată de dronele rusești nu au fost în pericol, potrivit MAE

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri că ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE, unde i-au fost prezentate resturi de dronă care au căzut pe teritoriul României.

Despre acestea, Oana Țoiu a precizat pe Facebook, că sunt “dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în noaptea de 10-11 noiembrie.”

Ea a mai precizat că fragmentele de dronă dovedesc implicarea Rusiei în atacurile masive împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România.

“În cursul convocării, ambasadorului Federației Ruse i-a fost comunicat protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României, și i s-a atras atenția asupra repetării acestor situații, care constituie riscuri de o deosebită gravitate pentru siguranța cetățenilor români, precum și pentru securitatea României și a regiunii.

Ambasadorului rus i s-a menționat ca România are dreptul să ia măsurile legale necesare să iși protejeze cetățenii și teritoriul inclusiv cu instrumente politice inclusiv precum sancțiuniile”, a mai precizat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a mai spus că cetățenii români din zona survolată de dronele rusești nu au fost în pericol direct și iminent.

“În pofida acțiunii iresponsabile și ilegale a Federației Ruse, în niciun moment, cetățenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct și iminent. România și Aliații au capabilitățile și cadrul de acțiune pentru a gestiona orice situație de risc și suntem în permanent contact cu aliații noștri și cu ceilalți membri UE pe acest subiect”.

MAE, despre repetarea incidentelor

Într-un comunicat MAE, se precizează că partea română a exprimat, în cursul convocării ambasadorului Federației Ruse, protestul ferm față de “acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”.

De asemenea, reprezentanții MAE au atras atenția asupra repetării acestor situații, care constituie riscuri de o deosebită gravitate pentru siguranța cetățenilor români, precum și pentru securitatea României și a regiunii.

“A condamnat încă o dată, în mod ferm, atacurile ilegale și iresponsabile împotriva infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România și a reamintit responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Totodată, a fost menționat ca România are dreptul să ia măsurile legale necesare să își protejeze cetățenii și teritoriul inclusiv prin tot spectrul de instrumente politice, inclusiv prin sancțiuni”, a precizat MAE.

Noi resturi de dronă rusească au fost găsite în apropiere de graniță

Amintim faptul că în noaptea de luni spre marți, rușii au atacat din nou porturile ucrainene de la Dunăre, iar armata română a activat preventiv sistemele de apărare antiaeriană.

Mai multe explozii au avut loc pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. La Grindu, la 5 kilometri sud de frontieră au fost găsite posibile fragmente de dronă.

Întrebat despre drona prăbușită, Nicușor Dan a spus că a fost "accidental" și că "s-a mai întâmplat".

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, așa că au fost activate preventiv sistemele de apărare antiaeriană, a informat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit sursei citate condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

Populația din nordul județului Tulcea a fost alertată printr-un mesaj RO-alert.