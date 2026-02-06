Ambasadorul SUA în Polonia amenință cu retragerea trupelor americane din țară. Diplomatul a "rupt relațiile" cu șeful Parlamentului

1 minut de citit Publicat la 13:53 06 Feb 2026 Modificat la 14:16 06 Feb 2026

Ambasadorul american în Polonia, Tom Rose (stânga) spune că a rupt relațiile cu șeful Parlamentului de la Varșovia, Wlodzimierz Czarzasty (dreapta): Foto: Hepta, Wikipedia

Ministrul polonez al Justiţiei polonez, Waldemar Zurek, a catalogat vineri drept "şantaj" declaraţiile făcute anterior de ambasadorul Statelor Unite, Tom Rose, după ce acesta a ameninţat cu retragerea trupelor americane staţionate în țara europeană, informează EFE, citată de Agerpres.

Într-o declarație la televizune, ministrul Zurek a numit atitudinea diplomatului american "complet frivolă".

El a adăugat că Polonia "nu va ceda niciunui şantaj".

Reacţia sa vine în contextul în care ambasadorul american a postat pe rețelele sociale următorul mesaj, după ce s-a confruntat cu criticile internauților polonezi, care i-au cerut să se întoarcă în SUA.

"Ar trebui oare să ne luăm şi soldaţii şi echipamentul?", a scris Tom Rose.

Furia polonezilor pe internet s-a declanșat în urma anunțului ambasadei americane, care a comunicat că "a rupt relaţiile" cu preşedintele Parlamentului de la Varșovia, Wlodzimierz Czarzasty.

Șeful Parlamentului polonez a spus că Trump destabilizează instituțiile și încalcă dreptul internațional

Acesta a refuzat să susţină nominalizarea preşedintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că, în opinia sa, liderul de la Washington "destabilizează instituţiile internaţionale şi încalcă dreptul internaţional".

Joi, ambasadorul american i s-a adresat lui Czarzasty, transmițându-i că "insultele scandaloase şi nejustificate la adresa preşedintelui Donald Trump" au afectat grav relațiile între cele două țări.

"Nu vom permite nimănui să-l trateze cu lipsă de respect pe preşedintele Donald Trump, care a făcut atât de mult pentru Polonia şi poporul polonez", a subliniat Rose.

Vineri, ministrul Waldemar Zurek a îndemnat cetăţenii şi opoziţia politică "să facă zid" în sprijinul preşedintelui Parlamentului polonez.

Poziţia ambasadorului Tom Rose i-a atras acestuia critici inclusiv la Washington, unde congresmanul republican Don Bacon a cerut destituirea sa.