Amenințare cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat

Vladimir Plahotniuc este cotat al doilea cel mai bogat om din Republica Moldova. Sursa foto: Agerpres

Sediul Judecătoriei Buiucani din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova, potrivit Agerpres. Pompieri și geniști au intervenit de urgenţă. Aici urma să ajungă la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat joi din Grecia.

Alarma de la Judecătoria Buiucani a avut loc cu 18 minute înainte de ora de începere a unei şedinţe în care oligarhul Vlad Plahotniuc urma să fie judecat pentru frauda miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

"Astăzi dimineaţă, la ora 09:42, Poliţia a înregistrat un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat despre faptul că Judecătoria Buiucani ar fi minată, iar la moment zona este încercuită, toate serviciile specializate se află la faţa locului şi acţionează conform protocoalelor", au transmis oficialii Poliţiei din Moldova.

Vladimir Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Vladimir Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.