Un american a primit 5 milioane de dolari pentru a-şi salva companiile, însă şi-a luat Ferrari şi Lamborghini

Mustafa Qadiri, în vârstă de 38 de ani, este cercetat pentru fraudă cu fonduri bancare, fraudă în formă continuată, spălare de bani și furt de identitate.

Qadiri a început demersurile de obținere a fondurilor federale în luna mai 2020, iar până în iunie a primit 5,1 milioane de dolari, și a depus patru cereri din numele unor firme care nu desfășurau efectiv nicio activitate, cereri pentru All American Lending Inc., All American Capital Holdings Inc., RadMediaLab Inc. și Ad Blot Inc. în mai și iunie 2020 cu conturi bancare modificate, formulare false de declarație fiscală federală și identitatea altcuiva.

A găsit însă o altă destinație banilor, alta față de cea pentru care a solicitat suma și anume salvarea afacerilor pe care le deține de la faliment, în contextul crizei Covid.

Procurorii federali au declarat că eforturile lui Qadiri pentru a obține împrumuturi federale au început la sfârșitul lunii mai 2020 și i-au adus aproape la 5,1 milioane de dolari la începutul lunii iunie.

Qadiri este acuzat că a folosit banii pentru a cheltui cheltuielile care includeau cumpărarea unui Ferrari, Lamborghini și Bentley și că plăteau „vacanțe fastuoase”, toate acestea fiind interzise în cadrul programului.

Agenții federali i-au confiscat deja o parte din bunuri – un Ferrari 458 Italia din 2011, un Lamborghini Aventador S din 2018 și un Bentley Continental GT Coupe din 2020 – a căror sumă totală poate ajunge la câteva sute de mii de dolari.

Bărbatul a fost acuzat în baza mai multor capete de acuzare, inclusiv de fraudă care implică fonduri bancare și electronice, utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal și spălare de bani.

Dacă va fi găsit vinovat pentru toate capetele de acuzare (15), Mustafa Qadiri riscă în total 302 ani de închisoare, respectiv detenție pe viață, potrivit New York Times.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal