Americanii au plătit în avans 59 de milioane $ pentru telefonul auriu Trump T1: Un an mai târziu, niciun smartphone nu a fost livrat

6 minute de citit Publicat la 13:49 12 Mai 2026 Modificat la 13:50 12 Mai 2026

Modelul telefonului Trump T1. Sursa foto: Hepta

Peste jumătate de milion de oameni au plătit câte 100 de dolari pentru un smartphone auriu cu steagul american, despre care Trump Mobile promitea că va fi „Fabricat în SUA”. Problema este că, la aproape un an distanță, se pare că telefonul nici măcar nu a fost produs. Susținătorii MAGA sunt furioși după ce un e-mail pare să confirme că nu își vor primi niciodată telefoanele Trump de 500 de dolari sau banii de avans înapoi, potrivit International Business Times.

Aproape 600.000 de susținători ai lui Trump au plătit câte 100 de dolari în avans pentru un smartphone auriu care, la aproape un an după lansare, nu există.

Telefonul Trump Mobile T1 a fost anunțat în iunie 2025 de fii președintelui american, Donald Trump Jr. și Eric Trump, ca o alternativă patriotică la Apple și Samsung, având un preț de 370 de 499 de dolari și promițând o construcție „Made in the USA” (n.r. produs în SUA).

› Vezi galeria foto ‹

Se estimează că aproximativ 590.000 de cumpărători au plătit avansul pentru a-și rezerva unul, oferind astfel proiectului un flux de capital de aproximativ 59 de milioane de dolari. Până în mai 2026, niciun client confirmat nu a primit dispozitivul.

Acum, un nou val de furie se răspândește pe forumurile MAGA după ce cumpărătorii au primit comunicări care arată clar că banii lor sunt, în practică, pierduți.

Șirul termenelor ratate ale telefonului T1

Trump Mobile a fost lansat pe 16 iunie 2025, în cadrul unui eveniment organizat la Trump Tower, prezentat de cei doi fii mai mari ai președintelui și programat să coincidă cu aniversarea de 10 ani a lansării campaniei lui Donald Trump din 2016.

T1 a fost promovat ca un telefon Android auriu, cu un steag american pe spate, împreună cu un abonament lunar de 47,45 dolari pe lună. Livrarea inițială era promisă pentru sfârșitul verii 2025.

Acest termen a fost amânat pentru noiembrie 2025, apoi pentru decembrie și ulterior pentru primul trimestru din 2026. Un termen-limită de certificare la operatorul T-Mobile, stabilit pentru mijlocul lunii martie 2026, a trecut și el fără nicio rezolvare.

În aprilie 2026, Trump Mobile și-a redesenat discret site-ul, eliminând complet data lansării în loc să o înlocuiască cu una nouă.

Ce au aflat jurnaliștii care au dat avansul de 100 de dolari

NBC News, care a plătit propriul avans de 100 de dolari în august 2025 pentru a urmări povestea, a sunat de cinci ori la serviciul de asistență Trump Mobile între septembrie și noiembrie 2025 și a primit răspunsuri diferite de fiecare dată. Un reprezentant a declarat în octombrie că telefonul va fi livrat pe 13 noiembrie, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

În ianuarie 2026, un operator din call center a spus că T1 se afla „în etapele finale de certificare și testare pe teren”, iar livrarea urma să aibă loc „undeva în trimestrul 1 din 2026”. Acest trimestru a trecut între timp.

La un moment dat, reprezentanții serviciului clienți au dat vina pentru întârziere pe o închidere a guvernului federal de 43 de zile, explicație pe care analiștii au respins-o rapid ca fiind irelevantă pentru o companie privată de hardware.

Termenii actualizați elimină garanțiile pentru cumpărători

Cel mai clar semnal de până acum că cumpărătorii s-ar putea să nu primească niciodată nici telefonul, nici banii înapoi a venit odată cu actualizarea termenilor și condițiilor, publicată pe 6 aprilie 2026.

Documentul actualizat afirmă explicit că plata unui avans „nu constituie o achiziție finalizată și nu creează un contract legal obligatoriu”. Plata este descrisă drept „o oportunitate condiționată de a cumpăra dispozitivul dacă Trump Mobile decide în cele din urmă să îl vândă”, compania păstrând controlul total asupra deciziei de a produce sau nu telefonul.

Termenii confirmă că avansurile nu acumulează dobândă, nu sunt transferabile și nu au valoare monetară independentă. Cumpărătorii care doresc să anuleze trebuie să depună o cerere prin serviciul de asistență înainte ca orice vânzare finală să fie completată. Dacă Trump Mobile anulează complet proiectul, afirmă că va returna suma inițială a avansului.

Taxe recurente neautorizate pe cardurile clienților

Totuși, clauzele scrise cu litere mici adaugă că firma nu își asumă răspunderea pentru întârzieri cauzate de „lipsa componentelor sau blocaje din partea autorităților de reglementare” și că cumpărătorii renunță la orice drept de a intenta acțiuni pentru sume mai mari decât valoarea avansului.

Jurnalistul de investigație Joseph Cox de la 404 Media, care a încercat să plaseze un avans când au început precomenzile, a descoperit că procesul era haotic încă de la început. Cardului său i s-a retras o sumă greșită, nu i s-a cerut niciodată adresa de livrare, iar un e-mail de confirmare promitea notificări privind expedierea care nu au mai venit niciodată.

Cox a descris experiența drept „cea mai proastă experiență pe care am avut-o vreodată cumpărând un produs electronic de consum”. Ulterior, el a relatat că pe cardurile clienților au apărut taxe recurente neautorizate.

Android Authority, care a plătit propriul avans în 2025 și urmărește povestea de atunci, a scris în ianuarie 2026 că se aștepta pe deplin „să nu primească niciodată un telefon” și „să nu mai vadă niciodată cei 100 de dolari din avans”.

Promisiunea „Made in the USA” care a dispărut discret

T1 a fost vândut încă din prima zi bazându-se pe o singură promisiune puternic încărcată politic: că va fi fabricat în America. La doar câteva zile după lansarea din iunie 2025, această formulare a dispărut de pe site-ul Trump Mobile.

„MADE IN THE USA” a devenit „design mândru american”, apoi „adus la viață chiar aici, în SUA”, formulări pe care experții în lanțuri de aprovizionare le-au considerat lipsite de sens din punct de vedere legal și comercial.

Până în februarie 2026, directorii companiei au confirmat reporterilor că T1 nu va fi fabricat în Statele Unite.

Asamblarea finală a aproximativ ultimelor zece componente urma să aibă loc în Miami, în timp ce producția principală avea să fie realizată în străinătate. Între timp, Trump Mobile a început să vândă iPhone-uri recondiționate, fabricate în China, și dispozitive Samsung, produse de o companie sud-coreeană, sub aceeași umbrelă de branding „american”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, spune că proiectul telefonului Trump T1 pare a fi fraudă

În ianuarie 2026, senatoarea Elizabeth Warren și alți zece parlamentari democrați au trimis o scrisoare oficială către Federal Trade Commission (FTC), solicitând agenției să investigheze „tactici de tip bait-and-switch care implică avansuri pentru produse niciodată livrate” și să stabilească dacă reclamele Trump Mobile privind „Made in the USA” constituiau afirmații false.

Scrisoarea, coordonată și de reprezentantul Robert Garcia din California, cerea de asemenea FTC să confirme dacă Casa Albă a comunicat cu agenția în legătură cu acest proiect. „Poporul american merită să știe că legile privind protecția consumatorilor se aplică în mod egal tuturor afacerilor, indiferent de conexiunile politice”, au scris parlamentarii.

Până în mai 2026, FTC nu a confirmat public dacă a fost deschisă o investigație oficială. Trump Mobile nu a răspuns la multiple solicitări de comentarii din partea presei.

Biroul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a intervenit public, descriind proiectul T1 ca părând a fi „FRAUDĂ”.

Pentru aproape 600.000 de americani care au avut încredere într-un brand construit pe numele Trump, telefonul auriu a devenit cea mai recentă intrare într-o lungă serie de proiecte care le-au luat banii fără să livreze nimic în schimb.