Antena 3 CNN Externe Primul „Trump Tower” dintr-o țară atacată de Rusia. Fiul lui Donald Trump anunță investiția: „Va fi cea mai mare clădire”

Primul „Trump Tower” dintr-o țară atacată de Rusia. Fiul lui Donald Trump anunță investiția: „Va fi cea mai mare clădire”

R.K.
1 minut de citit Publicat la 13:01 12 Mai 2026 Modificat la 13:01 12 Mai 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
trump tower
Cum va arată Trump Tower din Tiblisi, Georgia. Foto: Eric Trump/X

Fiul președintelui american, Eric Trump, a anunțat o investiție majoră într-o fostă țară sovietică, atacată de ruși în 2008. Într-un mesaj publicat pe X, Eric Trump anunță că Trump Organization va construi „cea mai înaltă clădire din Georgia”.

„Sunt foarte încântat să vă prezint imaginea oficială a „Trump Tower” din Tbilisi. Cu o locație excelentă, în inima orașului Tbilisi, acest turn va deveni rapid un punct de reper, fiind cea mai înaltă clădire din Georgia. Acesta marchează primul nostru proiect în regiune și suntem foarte încântați să-l aducem la viață”, a scris Eric Trump.

Acest proiect marchează primul proiect sub marca Trump din regiune. Trump Tower Tbilisi semnalează emergența orașului ca un centru cheie de afaceri și o poartă de acces către afacerile internaționale din Europa de Est și Asia, precum și profilul său tot mai mare în rândul cumpărătorilor globali de proprietăți de lux.

Proiectat de Gensler, cea mai mare firmă de arhitectură din lume, Trump Tower Tbilisi este așteptat să aibă aproximativ 70 de etaje, devenind un nou punct de reper, fiind cea mai înaltă clădire din Georgia.

Cu locația sa privilegiată cu vedere la Central Park, Trump Tower Tbilisi va servi drept piesă centrală a unei destinații dinamice cu utilizare mixtă, reunind reședințe de lux, magazine de retail de înaltă clasă, restaurante de clasă mondială și facilități de lifestyle atent selectate. 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Georgia Trump trump tower Eric Trump Donald Trump tiblisi

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close