Primul „Trump Tower” dintr-o țară atacată de Rusia. Fiul lui Donald Trump anunță investiția: „Va fi cea mai mare clădire”

1 minut de citit Publicat la 13:01 12 Mai 2026 Modificat la 13:01 12 Mai 2026

Cum va arată Trump Tower din Tiblisi, Georgia. Foto: Eric Trump/X

Fiul președintelui american, Eric Trump, a anunțat o investiție majoră într-o fostă țară sovietică, atacată de ruși în 2008. Într-un mesaj publicat pe X, Eric Trump anunță că Trump Organization va construi „cea mai înaltă clădire din Georgia”.

„Sunt foarte încântat să vă prezint imaginea oficială a „Trump Tower” din Tbilisi. Cu o locație excelentă, în inima orașului Tbilisi, acest turn va deveni rapid un punct de reper, fiind cea mai înaltă clădire din Georgia. Acesta marchează primul nostru proiect în regiune și suntem foarte încântați să-l aducem la viață”, a scris Eric Trump.

With a prime location, in the heart of Tbilisi, this tower will quickly become a landmark as the tallest building in Georgia. This marks our first project in the region and we are so excited to bring it to… pic.twitter.com/VFNuDxJnxB — Eric Trump (@EricTrump) May 11, 2026

Acest proiect marchează primul proiect sub marca Trump din regiune. Trump Tower Tbilisi semnalează emergența orașului ca un centru cheie de afaceri și o poartă de acces către afacerile internaționale din Europa de Est și Asia, precum și profilul său tot mai mare în rândul cumpărătorilor globali de proprietăți de lux.

Proiectat de Gensler, cea mai mare firmă de arhitectură din lume, Trump Tower Tbilisi este așteptat să aibă aproximativ 70 de etaje, devenind un nou punct de reper, fiind cea mai înaltă clădire din Georgia.

Cu locația sa privilegiată cu vedere la Central Park, Trump Tower Tbilisi va servi drept piesă centrală a unei destinații dinamice cu utilizare mixtă, reunind reședințe de lux, magazine de retail de înaltă clasă, restaurante de clasă mondială și facilități de lifestyle atent selectate.