Americanii au ridicat avioane de vânătoare pentru a intercepta două bombardiere rusești Tu-95 și două Su-35 deasupra Alaskăi

R.K.
1 minut de citit Publicat la 18:11 25 Sep 2025 Modificat la 18:11 25 Sep 2025
SUA au ridicat avioane de vânătoare F-35 pentru a intercepta avioane rusești. Foto: Hepta

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a ridicat miercuri de la sol mai multe avioane de vânătoare pentru a identifica şi intercepta patru avioane militare ruseşti în largul coastelor Alaskăi, a anunţat joi organizaţie de apărare a SUA şi Canadei într-un comunicat, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere strategice ruseşti Tu-95 şi două avioane de vânătoare Su-35 care operau în Zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, se arată în comunicat, în care se menţionează că NORAD a reacţionat mobilizând un E-3 (un avion de supraveghere şi control aeropurtat /AWACS/), patru F-16 şi patru avioane cisternă KC-135.

Avioanele ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au intrat în spaţiul aerian al SUA sau în cel al Canadei, a precizat NORAD.

Zona de identificare a apărării aeriene din Alaska este un sector spaţial aerian internaţional care necesită identificarea imediată a tuturor aeronavelor din motive de securitate naţională, a subliniat NORAD. 

