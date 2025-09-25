Americanii au ridicat avioane de vânătoare pentru a intercepta două bombardiere rusești Tu-95 și două Su-35 deasupra Alaskăi

SUA au ridicat avioane de vânătoare F-35 pentru a intercepta avioane rusești. Foto: Hepta

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (NORAD) a ridicat miercuri de la sol mai multe avioane de vânătoare pentru a identifica şi intercepta patru avioane militare ruseşti în largul coastelor Alaskăi, a anunţat joi organizaţie de apărare a SUA şi Canadei într-un comunicat, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere strategice ruseşti Tu-95 şi două avioane de vânătoare Su-35 care operau în Zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, se arată în comunicat, în care se menţionează că NORAD a reacţionat mobilizând un E-3 (un avion de supraveghere şi control aeropurtat /AWACS/), patru F-16 şi patru avioane cisternă KC-135.

‼️‼️‼️??✈️?? BREAKING - The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked 2x Tu-95s and 2x Su-35s operating in the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ)



? In response, NORAD deployed U.S. Air Force aircraft, specifically E-3 AWACS, fighter jets,… pic.twitter.com/07I0XVbH0P — Visioner (@visionergeo) September 25, 2025

Avioanele ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au intrat în spaţiul aerian al SUA sau în cel al Canadei, a precizat NORAD.

Zona de identificare a apărării aeriene din Alaska este un sector spaţial aerian internaţional care necesită identificarea imediată a tuturor aeronavelor din motive de securitate naţională, a subliniat NORAD.