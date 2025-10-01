Anatol Șalaru le cere șefilor Parlamentului să-l schimbe pe deputatul AUR Valeriu Munteanu de la conducerea comisiei România - Moldova

Anatol Șalaru (stânga) cere schimbarea lui Valeriu Munteanu (dreapta) de la conducerea comisiei comune România - Republica Moldova. Foto: Facebook/ Anatol Salaru / cdep.ro

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, le-a adresat, miercuri, o scrisoare deschisă liderilor celor două Camere ale Parlamentului de la București, în care solicită schimbarea AUR Valeriu Munteanu de la șefia Comisiei comune România–Republica Moldova.

”Domnul Valeriu Munteanu nu are calitatea morală de a reprezenta România în această comisie și, cu atât mai puțin, de a o conduce. În Republica Moldova, acest domn nu are ușile deschise în cadrul Parlamentului și nici nu le va avea vreodată”, a susține Șalaru în scrisoarea adresată lui Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean și distribuită pe Facebook.

"Valeriu Munteanu a fost, și în această campanie (pentru alegerile legislative din Moldova, n.r.), un promotor al narativelor rusești.

A încercat să creeze percepția că România interferează în procesul electoral din Republica Moldova, deschizând astfel ușa propagandei Federației Ruse.

Declarația acestui deputat, potrivit căreia 'România nu trebuie să intervină în procesul de alegeri din Republica Moldova', nu este altceva decât o încercare de a oferi Federației Ruse un pretext pentru a-și continua războiul hibrid", continuă Anatol Șalaru.

Anatol Șalaru: Deputatul AUR Valentin Munteanu nu e un prieten al Moldovei, ci un apropiat al Rusiei

Fostul ministru mai amintește criticile lui Munteanu la adresa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) din România după ce instituția a notificat rețeaua chineză Tiktok pentru falsurile propagate în campania electorală din Republica Moldova.

De asemenea, Șalaru evocă participarea lui Valeriu Munteanu, alături de exponenții grupării Șor, la conferința MEGA organizată la Chișinău în luna iulie, precum și acordarea de interviuri posturilor de propagandă rusă din Republica Moldova.

"Se confirmă încă o dată că Munteanu nu este un prieten al statului moldovean, ci mai degrabă un apropiat al statului rus", conchide fostul ministru.

Presa de la București și de la Chișinău notează că Valeriu Munteanu este de origine moldoveană iar fratele său, Ruslan Munteanu, a fost adjunctul serviciului secret moldovean, SIS, în perioada în care fostul politician Vladimir Plahotniuc, în prezent încarcerat la Chișinău, controla de facto țara.