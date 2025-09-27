Anatol Şalaru, semnal de alarmă înaintea alegerilor din Moldova: "E ultima încercare disperată a Rusiei de a cuceri Republica Moldova"

Anatol Şalaru, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova. Sursa foto: Facebook/Anatol Salaru

Anatol Şalaru, fost ministru moldovean al Apărării, a avertizat, sâmbătă dimineaţă, în direct, la Antena 3 CNN, că alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova au o miză uriaşă atât pentru această ţară, cât şi pentru Rusia. "Rusia, fiind angajată în războiul din Ucraina, are nevoie de Moldova pentru a construi aici un cap de pod capabil să devină o ameninţare pentru Flancul estic NATO", a afirmat Şalaru.

"Presiunea pe care o efectuează Rusia asupra Republicii Moldova este fără precedent. Este o încercare disperată a Rusiei, este ultima încercare de fapt de a cuceri Moldova prin alegerile parlamentare. Niciodată miza n-a fost atât de mare, nici pentru Rusia, nici pentru Moldova, deoarece Rusia, fiind angajată în războiul din Ucraina, are nevoie de Moldova pentru a construi aici un cap de pod capabil să devină o ameninţare atât pentru Ucraina, cât şi pentru Flancul estic NATO.

Nu s-a recurs doar la boţi, la destabilizare... Încearcă să recurgă şi la proteste de stradă, care ar duce la blocarea Republicii Moldova şi le-ar permite lor să efectueze o lovitură de stat. Am văzut că foarte mulţi au fost arestaţi, cu dovezi clare că au fost pregătiţi în afara ţării. De asemenea, foarte multă preoţime s-a implicat în propaganda pro-rusă.

Nici autoritățile n-au aşteptat ca ruşii să-şi facă de cap în Moldova. Au acţionat prompt, probabil şi cu ajutorul serviciilor secrete din alte ţări, inclusiv din România. Au apărut informaţii privind cumpărarea alegătorilor din Diasporă.

Există un comunicat oficial al Poliţiei, care a efectuat percheziţii la o structură Lukoil, unde au fost depistaţi mai mult de 1 milion de euro, pe care Lukoil îi spăla ca să finanţeze o structură media Şor. Este o schemă care a fost făcută public, care era posibilă doar cu complicitatea inclusiv a conducerii Lukoil Moldova. Sper să se clarifice.

Anumiţi ziarişti, care s-au infiltrat în aceste grupări din Diasporă, care au primit instrucţiuni de la anumite persoane, cum să ajute la falsificarea voturilor... toate au fost făcute publice.

Mulţi au fost arestaţi, au fost descoperite apartamente conspirative, unde erau lăsaţi saci cu bani, pe care alţii le luau. Toate aceste persoane au fost reţinute, inclusiv o persoană care a declarat că ştie că are dosarul cu 65 de tineri moldoveni specialişti în IT, care au fost implicaţi în România în susținerea campaniei electorale a lui Călin Georgescu", afirmat Şalaru la Antena 3 CNN.