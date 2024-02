Ţările unde angajatorii pot fi daţi în judecată dacă nu aplică aceste măsuri pentru femeile la menopauză | Avertismentul Comisiei pentru Drepturile Omului

Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului poate acuza anumite categorii de angajatori de discriminare dacă nu iau măsuri pentru a ajuta femeile aflate la menopauză.

Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului (EHRC) a emis noi îndrumări care clarifică obligațiile legale ale angajatorilor față de femeile aflate la menopauză.

Șefii sunt sfătuiți să facă schimbări la locul de muncă, cum ar fi asigurarea unor camere liniștite și a unor ventilatoare și luarea în considerare a temperaturilor din încăperi pentru a se adapta femeilor aflate la menopauză, informează Sky News.

Noile îndrumări ale Comisiei pentru Egalitate și Drepturile Omului recomandă șefilor să ia în considerare un program de lucru flexibil, inclusiv posibilitatea de a lucra de acasă, iar orele de începere și de terminare a programului ar trebui să fie modificate dacă o femeie a avut o noapte de somn proastă sau într-o zi mai caldă.

De asemenea, EHRC recomandă relaxarea politicilor privind hainele mai răcoroase. Cercetările arată că una din 10 femei care au lucrat în timpul menopauzei și-a părăsit locul de muncă din cauza simptomelor, a precizat EHRC.

De asemenea, două treimi dintre femeile active cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani care au avut experiența simptomelor menopauzei au declarat că acestea au avut un impact în mare parte negativ asupra lor la locul de muncă, au mai constatat studiile.

NHS spune că menopauza afectează de obicei femeile între 45 și 55 de ani, dar poate apărea și mai devreme. Aceasta poate provoca simptome fizice și psihologice, cum ar fi anxietatea, schimbările de dispoziție, ceață cerebrală și bufeuri. Aceste simptome pot dura luni sau ani de zile și se pot schimba în timp.

În cazul în care companiile nu reușesc să facă "adaptările rezonabile" sugerate, ar putea fi răspunzătoare de discriminare.

Ce este Comisia pentru egalitate și drepturile omului (EHRC)

Comisia pentru egalitate și drepturile omului (The Equality and Human Rights Commission - EHRC) este organismul național responsabil în domeniul egalității în Scoția, Anglia și Țara Galilor și are ca misiune eliminarea discriminării și promovarea egalității în cele nouă domenii protejate în temeiul Legii privind egalitatea (Equality Act) din 2010: vârsta, handicapul, sexul, rasa, religia și credința, sarcina și maternitatea, căsătoria și parteneriatul civil, orientarea sexuală și schimbarea de sex.

EHRC este o instituție națională în domeniul drepturilor omului de statut A, independentă față de guvern. În Scoția, EHRC își exercită mandatul de promovare și protecție a drepturilor omului împreună cu Comisia pentru Drepturile Omului din Scoția (Scottish Human Rights Commission).

În calitate de instituție națională în domeniul drepturilor omului, EHRC:

promovează sensibilizarea cu privire la drepturile omului, înțelegerea și protecția acestora;

încurajează autoritățile publice să respecte Legea privind drepturile omului

pune la dispoziția publicului, a organizațiilor societății civile și a autorităților publice informații privind drepturile omului;

monitorizează situația drepturilor omului în Marea Britanie și înaintează ONU, Guvernului și Parlamentului rapoarte privind constatările și recomandările sale;

consiliază Guvernul și Parlamentul Regatului Unit, precum și administrațiile descentralizate din Scoția și Țara Galilor cu privire la implicațiile în materie de drepturi ale omului ale politicilor și ale propunerilor legislative;

își utilizează competențele prevăzute de lege pentru a îmbunătăți protecția drepturilor omului.

