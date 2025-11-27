Angela Merkel revine asupra declaraţiilor despre războiul din Ucraina şi spune că nu s-a mai putut întâlni cu Putin din cauza pandemiei

2 minute de citit Publicat la 17:02 27 Noi 2025 Modificat la 17:02 27 Noi 2025

Angela Merkel și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un "fake news", informează dpa, citată de Agerpres. În urmă cu o lună, ea a fost în centrul unui scandal din cauza unei afirmaţii făcute într-un interviu.



Un fragment din autobiografia sa "Libertate" a fost plasat "într-un context greşit", a declarat Mekel joi pentru canalul german de televiziune Pheonix.



În fragment se spune că statele baltice şi Polonia au respins un format de dialog cu Rusia propus de Merkel în 2021.



Oricum, această constatare "nu era asociată cu atribuirea vinovăţiei", a insistat Merkel.



"A izbucnit războiul, aceasta a schimbat lumea noastră, aceasta este o agresiune a Federaţiei Ruse, a Republicii Ruse, a lui Vladimir Putin", a spus Merkel.



"Nimeni dintre noi - oricine, eu, oricine altcineva - nu putea să preîntâmpine acest război".



În ceea ce priveşte afirmaţia fostului ministru de externe german Sigmar Gabriel conform căreia nu ar fi fost război în Ucraina dacă ea rămânea la putere, Merkel a spus că această afirmaţie a fost "complet speculativă".



Potrivit Angelei Merkel, pandemia de coronavirus a avut un impact major, pentru că formatele de dialog obişnuite s-au prăbuşit şi ea nu putea să discute cu Putin în mod regulat.



Efectul pandemiei de coronavirus a fost "chiar şi mai grav când ai de a face cu ţări care nu sunt guvernate în mod democratic", a subliniat ea.



Însă ei îi era clar "de foarte, foarte mulţi ani" că există un pericol serios din partea lui Putin, a mai spus Angela Merkel.

În luna octombrie, Angela Merkel a dat vina pe Polonia și statele baltice pentru invazia Ucrainei de către Vladimir Putin. Merkel, care a condus țara între 2005 și 2021, a făcut această afirmație într-un interviu acordat publicației maghiare Partizan.

Merkel a spus că Polonia și statele baltice sunt de vină pentru ruperea legăturilor diplomatice dintre Rusia și UE, care, potrivit ei, a dus la invazia rusă din 2022.

În relatarea sa, refuzul Poloniei de a sprijini Acordurile de la Minsk, acorduri internaționale cheie între Rusia și UE, l-a încurajat pe Putin să invadeze Ucraina în 2022.

Merkel a susținut că primul acord de la Minsk „a adus calm” între 2015 și 2021 și i-a oferit Ucrainei, care fusese învinsă de Rusia în timpul unei contraofensive din vara anului 2015, care viza recuperarea teritoriului său, timp să „adune puteri” și să „devină o țară diferită”.

Merkel a spus că abia în 2021 „a simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk”.

„De aceea am vrut un nou format în care să putem vorbi direct cu Putin, în calitate de Uniune Europeană.”

„Unii oameni nu au susținut acest lucru. Aceștia au fost în principal statele baltice, dar și Polonia a fost împotriva acestui lucru.”

Ea a adăugat că aceste patru națiuni se „tem” că „nu vom avea o politică comună față de Rusia”.

Merkel a adăugat disprețuitor în interviu, tradus în germană și apoi în engleză: „În orice caz, nu s-a concretizat. Apoi am părăsit funcția și a început agresiunea lui Putin.”

Ea a adăugat că astăzi Europa trebuie să acționeze ca un factor de descurajare real și să continue să sprijine Ucraina.