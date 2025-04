Antivaccinistul Kennedy Jr s-a răzgândit după ce doi copii au murit de rujeolă în Texas: "Cel mai eficient este vaccinul"

Secretarul american al Sănătăţii şi Serviciilor Sociale Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru poziţiile sale antivacciniste, a îndemnat la vaccinare împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului (RRO) după ce a consolat o familie din Texas care şi-a pierdut fetiţa de 8 ani din cauza bolii.

"Cel mai eficient mod de a preveni răspândirea rujeolei este vaccinul RRO", a scris Kennedy Jr. pe X duminică, adăugând că există 642 de cazuri confirmate de rujeolă în 22 de state, iar 499 dintre îmbolnăviri sunt în Texas.

I came to­ Gaines County, Texas, today to comfort the Hildebrand family after the loss of their 8-year-old daughter Daisy. I got to know the family of 6-year-old Kayley Fehr after she passed away in February. I also developed bonds with and deep affection for other members of…